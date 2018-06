President Trump zegt dat “terugtrekking uit WTO niet aan de orde is”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag de berichten ontkend dat hij zou overwegen om zich terug te trekken uit de Wereldhandelsorganisatie (WTO). “Een terugtrekking is niet aan de orde”, zei Trump aan journalisten op Air Force One, het presidentiële vliegtuig.

Hij bleef wel kritisch voor de WTO-standpunten tegenover de VS. “We zijn niet eerlijk behandeld”, aldus Trump. “We hebben vele, vele zaken verloren de voorbije jaren.” Trump klaagde over een minderheid aan VS-rechters. “De WTO moet de VS eerlijk behandelen, want we zijn niet eerlijk behandeld.”

De uitspraken van Trump komen na berichten dat hij zou overwegen om de VS terug te trekken uit de WTO. De rechts-populistische president beweerde eerder deze maand nog dat de VS “belazerd is door bijna ieder land op aarde, vrienden en vijanden”.

Trump trok de VS al terug uit het Trans-Pacifisch Partnerschap (TTP), met elf andere landen aan weerszijden van de Stille Oceaan. Ook dreigde hij er al mee om Nafta op te blazen, het Noord-Amerikaanse vrijhandelsakkoord met Mexico en Canada, die hij dwong om het akkoord te heronderhandelen.