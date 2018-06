Chef Voetbal Ludo Vandewalle: “Boyata ook tegen Japan in de basis? We moeten nu niet gek beginnen doen”

De speeltijd is voorbij. Vandaag starten de achtste finales op het WK voetbal. Vanuit Moskou blikt onze Chef Ludo Vandewalle vooruit op de knock-outfase - met tien Europese landen - in het algemeen en op Argentinië - Frankrijk en Uruguay - Portugal in het bijzonder. Hij countert in zijn dagelijks dilemma ook de suggestie van enkele analisten in België die opperden dat Boyata ook tegen Japan zou moeten spelen. “Boyata heeft een goed toernooi gespeeld, maar we moeten in deze fase waarin het echt belangrijk wordt niet gek beginnen doen en Kompany en Vermaelen op de bank gaan zetten.”