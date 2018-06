Oude bekende Eiji Kawashima wil tegen België een transfer afdwingen

Bij Japan staat er maandag een oude bekende tussen de palen. Eiji Kawashima speelde van 2010 tot 2012 bij Lierse en tussen 2012 en 2015 bij Standard. Vandaag is hij einde contract bij het Franse Metz, waar hij afgelopen seizoen in de Ligue 1 alle wedstrijden speelde maar de degradatie niet kon vermijden, en dus hoopt hij zich via het wereldkampioenschap in de kijker te spelen.

Vanaf zondag heeft hij officieel geen club meer en dus kan de Japanse doelman op elk moment tekenen waar hij wil. Kawashima hoopt op 35-jarige leeftijd nog één keer een contract in Europa uit de brand te slepen. Wie weet komt hij met een goede prestatie tegen de Rode Duivels wel in beeld bij een club uit de Jupiler Pro League. Hij kijkt alvast uit naar de confrontatie met België. “Jullie hebben een zeer getalenteerde ploeg”, zegt Kawashima. “Een ploeg met veel ervaring ook. Ik herinner me nog de oefenwedstrijd die we tegen België speelden in november. Wij waren toen best goed, maar toch verloren we. Dat zegt genoeg.”

In Japan is het nu al feest omdat de ploeg de groepsfase heeft overleefd. “Wat we al hebben bereikt met Japan is mooi. Nu willen we verder gaan op ons elan. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar we gaan het proberen te doen als een groep.”