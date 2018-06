“Oranje” dag op Europese wegen: hier kan je het meeste hinder verwachten

Zaterdag is een “oranje” dag op de Europese wegen, zo meldt mobiliteitsorganisatie VAB. Dat betekent drukker verkeer op de belangrijkste vakantie-assen. Door het mooie weer wordt in eigen land vooral hinder verwacht richting kust, in het buitenland zal de file vermoedelijk het langst zijn aan de Gotthardtunnel.