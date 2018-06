Het wordt moeilijker voor telecomoperatoren om u zonder telefoon, tv of internet te zetten

Het is voortaan moeilijker voor telecomoperatoren om klanten die hun rekening niet betaalden, zonder telefoon, tv of internetverbinding te zetten. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Er is ook een wetsvoorstel ingediend rond financiële vergoedingen in het geval van technische storingen.

Het is u mogelijk ook al overkomen: door een vergetelheid bent u uw factuur vergeten te betalen. Of door een foutje bij de post, door een verhuizing… Wie te laat betaalt, krijgt al gauw een aanmaning van zijn of haar telecomoperator in de bus. “En daarvoor betaal je”, zegt Simon November van consumentenorganisatie Test Aankoop in Het Laatste Nieuws. “Bij Telenet kwam er meteen 10 euro bij, bij Proximus 15 euro en bij Orange werd er 15 procent van het factuurbedrag toegevoegd.”

Als de klant dan binnen vijftien dagen nog niet betaalde, dan kon de telecomoperator de dienstverlening stopzetten. Daar komt nu verandering in. Eerder raakte al bekend dat een eerste aanmaning voortaan altijd gratis moet zijn. “En voor een tweede mag de operator maximaal 10 euro aanrekenen”, aldus November. “Het zal ook zeker dubbel zo lang duren voordat de klant zonder telefoon, tv en/of internetverbinding kan vallen. “Bovendien moeten operatoren ook nog altijd noodoproepen toelaten en in een internetverbinding van lage snelheid voorzien. Zo krijgen de klanten de kans om hun rekening alsnog te betalen. Gebeurt dat niet, dan wordt de dienstverlening alsnog stopgezet.”

Vergoeding voor technische storingen

Er is ook een wetsvoorstel ingediend rond vergoedingen rond grote technische storingen. Begin dit jaar zaten tienduizenden klanten van Proximus nog uren zonder internet door een panne in een datacenter. Om het goed te maken kregen de klanten twee weken gratis toegang tot enkele betaalzenders, maar velen lieten weten “dat ze liever een lagere factuur” hadden gehad. “Er zou na de zomer of tegen het einde van het jaar een nieuwe maatregelen in werking moeten treden die in een financiële vergoeding voorziet voor pannes van langer dan twaalf uur”, zegt November. “Als je bijvoorbeeld een abonnement van 50 euro hebt, dan krijg je 1,6 euro terug.”