General Motors waarschuwt Trump dat invoerheffingen jobs kunnen kosten

De invoerheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump wil invoeren voor buitenlandse auto’s, zouden als onbedoelde gevolgen kunnen hebben dat het Amerikaanse autoconcern General Motors (GM) banen moet schrappen in de VS en de prijzen van zijn voertuigen moeten verhogen. Daarvoor heeft de grootste Amerikaanse autobouwer gewaarschuwd.

“Hogere douanetarieven kunnen leiden tot een kleiner GM, waarbij het iconische Amerikaanse bedrijf minder aanwezig zou zijn in de VS en in het buitenland, en met eerder minder dan meer Amerikaanse banen”, zo schrijft het concern in een brief aan het Amerikaanse ministerie van Handel.

Volgens GM kunnen extra handelsbarrières de kosten van het bedrijf doen toenemen en het minder concurrentieel maken. Andere landen zouden immers tegenmaatregelen kunnen nemen.

De forse waarschuwing verraste marktobservatoren. De CEO van General Motors, Mary Barra, houdt zich normaal immers ver van het politieke strijdtoneel. De brief zou dan ook aantonen hoe gevaarlijk de GM-topvrouw, en met haar vele andere industriële toplui, het tariefbeleid van Trump, dat zou kunnen leiden tot een wereldwijde handelsoorlog, vinden.

Eerder waren er al waarschuwingen van onder meer Toyota en Daimler. En de Amerikaanse motorfietsenbouwer Harley-Davidson kondigde aan een deel van zijn productie uit de Verenigde Staten te verhuizen om Europese importheffingen te omzeilen. Die zijn een vergelding op andere Amerikaanse heffingen.

Het Witte Huis kondigde op 23 mei aan dat Trump nadenkt over nieuwe heffingen op de invoer van buitenlandse wagens in de VS. Een week geleden dreigde de president met een heffing van 20 procent op Europese wagens. Die bedraagt momenteel 2,5 procent, terwijl de Europese Unie een taks van 10 procent heft op niet-EU-wagens.

Het Amerikaanse ministerie van Handel onderzoekt of de import van buitenlandse auto’s en onderdelen een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. Dat onderzoek zou eind juli of in augustus afgerond moeten zijn. Een gelijkaardig onderzoek leidde eerder tot heffingen op staal en aluminium.