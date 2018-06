Mooi eerbetoon van school: Cyril, slachtoffer van aanslag Luik, heeft postuum zijn diploma gekregen

Cyril Vangriecken, de 22-jarige student die om het leven kwam bij de aanslag in Luik, zou normaal gezien vrijdag afgestudeerd zijn. Als eerbetoon aan de jongeman heeft de hogeschool van Jonfosse op een emotionele bijeenkomst zijn diploma alsnog uitgereikt aan zijn ouders.

Cyril Vangriecken werd op 29 mei om het leven gebracht door Benjamin Herman nadat die kort daarvoor ook al twee agenten had vermoord in Luik. De jongeman kwam op dat moment net terug van zijn school in Jonfosse, waar hij zijn afstudeerproject had ingediend.

Normaal gezien zou hij vrijdag - samen met honderden andere studenten - zijn diploma hebben mogen ophalen in het Luikse Trinanon-theater. In zijn plaats werden echter zijn ouders uitgenodigd, die als eerbetoon aan hun zoon, zijn diploma alsnog mochten ophalen. Cyrils klasgenoten, leraren en familie keken emotioneel toe. “We mogen niet vergeten dat een van onze studenten vandaag niet aanwezig kan zijn”, verklaarde een schoolmedewerker toen hij het document overhandigde aan Cyrils moeder.

Eerder liet de hogeschool ook al weten een fonds te starten in naam van de overleden student. Het “Fonds Cyril Vangriecken” zal elk jaar via benefietacties geld inzamelen om minderbedeelde studenten bij te staan in hun schoolcarrière.