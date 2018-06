Donald Trump beetgenomen aan de telefoon: “Hallo Bob, hoe gaat het met je?”

Het lijkt erop dat Donald Trump het slachtoffer geworden is van een foptelefoontje. Een komiek deed zich tijdens het gesprek voor als Robert Menendez, een Democratische senator uit New Jersey. “Hallo Bob, hoe gaat het met je? Proficiat voor alles, we zijn erg trots op je”, zegt de Amerikaanse president onder meer.

John Melendez, een komiek die onder meer optreedt in de shows van Howard Stern en Jay Leno, heeft donderdag een podcast online geplaatst waarin een fragment te horen is waarop hij een gesprek lijkt te hebben met Trump.

“Hallo Bob, hoe gaat het met je? Proficiat voor alles, we zijn erg trots op je”, zegt een stem die wel heel erg lijkt op die van de Amerikaanse president. Trump lijkt daarmee te verwijzen naar de opheldering van een corruptie-onderzoek naar de senator dat vijf jaar had aangesleept. “Je bent door een moeilijke, erg moeilijke periode gegaan. Volgens mij was dat niet eerlijk, maar dus proficiat.”

De twee discussiëren vervolgens even over de immigratieproblematiek, waarbij Trump onder meer zegt dat hij “de situatie wil oplossen maar dat hij liever het grote plaatje bekijkt in plaats van voor de snelle oplossing te gaan”. De komiek spoort de president ook aan om iemand van het Hooggerechtshof te nomineren “die niet te conservatief” is. Trump antwoordt: “Ik heb een lange lijst met mogelijke kandidaten. Ik zal daar binnen twaalf tot veertien dagen één naam uit kiezen.”

Engels accent

Melendez vertelde aan CNN dat hij de president aan de lijn kreeg nadat hij meerdere telefoonnummers verbonden aan het Witte Huis had geprobeerd. “Ik was in shock. Na anderhalf uur had ik met Jared Kushner en Donald Trump gesproken toen ze in de Air Force One zaten”, aldus de komiek.

Melendez had het eerst met zijn eigen naam geprobeerd, maar werd dan nog afgewezen door een medewerker van de president. Toen hij zich - met Engels accent - voordeed als assistent van senator Menendez, werd zijn boodschap wel aangenomen. Ook al was er duidelijk gelach te horen op de achtergrond.

Even later werd de komiek - die zich intussen voordeed als de senator zelf - teruggebeld. Eerst kreeg hij Kushner aan de lijn en vervolgens de president zelf. Het Witte Huis betwist de authenticiteit van de opname niet. “De president wil toegankelijk zijn”, luidt het. “Het nadeel daarvan is dat de kanalen soms te open zijn en dat er foutjes zoals deze gebeuren.”