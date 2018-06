Minister Weyts toont begrip voor open brief van toplui De Lijn

In een bijzonder korte reactie laat Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) zaterdag weten dat hij “begrip toont” voor de open brief die topman Roger Kesteloot van de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn zaterdag publiceerden in meerdere kranten.

In de open brief hekelen Kesteloot en de rest van het managementcomité van De Lijn de “tendentieuze uitspraken” die de voorbije weken werden gedaan over het bedrijf. “We zijn speelbal geworden in de aanloop naar de verkiezingen”, schrijven ze.

De toplui vragen dat ze de ruimte en de afgesproken tijd zouden krijgen om de openbaarvervoermaatschappij wendbaarder te maken en klaar voor de liberalisering in 2020. “Onze energie moet gaan naar het waarmaken van deze verandering, niet naar het voeren van een constante verdediging.”

Weyts toont dus begrip, liet hij weten in een erg korte reactie.