D-day voor Messi en Ronaldo, maar deze unieke prestaties kunnen zelfs zij nooit verbeteren

Portugal en Argentinië kunnen vandaag een plaats in de kwartfinale van het WK afdwingen, waarin ze dan elkaar zullen bekampen. Cristiano Ronaldo verbrak dit WK al enkele records. De Portugese vedette schoot als een speer uit de startblokkken, nette een hattrick in de openingswedstrijd tegen Spanje en was tot dusver goed voor vier doelpunten. Daarmee verbeterde hij alweer enkele indrukwekkende records. Ondertussen probeert Lionel Messi de motor van Argentinië aan de praat te krijgen, maar ook de topschutter aller tijden van de Albiceleste weet wat het is om records te breken. Maar ook voor Messi en Ronaldo zijn er een paar records die simpelweg te hoog gegrepen zijn.

Ronaldo stelde dit WK al een paar straffe records scherper. De Portugees scoorde tegen Marokko zijn 85e doelpunt als international. Daarmee is hij de Europeaan met de meeste doelpunten ooit voor zijn land. Ronaldo troefde de mythische Ferenc Puskas af, die tussen 1949 en 1962 54 keer de weg naar het doel vond voor Hongarije. Ronaldo scoorde sinds 9/11/2012 in de helft van de 56 interlands die hij in die periode afwerkte, een straffe prestatie. Hij is ook de derde Portugees die een hattrick kan scoren op een WK, na Eusebio (1966) en Pauleta (2002). Ronaldo is wel de oudste speler ooit die een hattrick maakte op een WK, en de eerste die daar tegen Spanje in slaagt.

Het nummer 7 van de regerende Europese kampioen is bovendien de eerste speler die op acht grote toernooien weet te scoren (EK, WK en Copa America, nvdr.), de vierde speler die op vier WK’s de netten deed trillen. Dat is voor Messi niet het geval, in 2010 verliet hij het WK zonder doelpunt. Maar ondanks al die mooie cijfers zijn er dus ook voor beide topspelers, volgens sommigen de beste voetballers ooit, records die onhaalbaar zijn.

Lees ook: Nieuwe wedstrijd, nieuw record: Ronaldo verbreekt met doelpunt tegen Marokko wéér records

1. Meeste WK’s winnen

Ronaldo (33) won met Portugal al een Europese titel, Messi (31) wacht nog steeds op een eerste prijs met zijn Argentinië. Beide heren wonnen dus nog geen WK en veel kansen liggen er niet meer in het verschiet. Zowel Ronaldo als Messi lijken hoogstens nog het WK in Qatar mee te kunnen maken. Dat betekent dat ze maximum nog twee WK’s in hun kast kunnen zetten. Daarmee evenaren ze nooit het record van de legendarische Pelé, die met het ongenaakbare Brazilië tussen 1958 en 1970 drie keer het grootste toernooi ter wereld won.

Moest Ronaldo of Messi tegen alle verwachtingen in erin slagen om zowel dit jaar als in 2022 de wereldkampioenentrofee in de lucht te steken, spelen ze zich wel in een illuster rijtje. Met twee wereldtitels zouden ze zich bij toppers als Ronaldo, Cafu (beiden Brazilië) en Giuseppe Meazza (Italië) voegen.

2. Meeste doelpunten gescoord op één WK

Ronaldo zou er wel eens dichtbij kunnen komen, op voorwaarde dat Portugal nog even in Rusland blijft. Maar het lijkt zelfs voor de ster van Real Madrid te hoog gegrepen om op één eindronde 13 (!) keer de netten te doen trillen. Dat record staat op naam van de Fransman Just Fontaine, die in 1958 als een wervelwind door het toernooi raasde. Pas in de halve finale werd Frankrijk een halt toegeroepen door Pele en de zijnen. Gerd Müller kwam het dichtste bij het record, in 1970 klokte de legendarische Duitser af op tien stuks.

CR7 zit aan vier doelpunten op dit WK, met nog maximum vier partijen voor de boeg moet hij dus 2,25 doelpunten per match maken. Duizelingwekkend. Voor Messi is dat sowieso onbegonnen zaak. De Argentijn zit nog maar aan één. Zijn beste WK kende hij vier jaar geleden in Brazilië. Toen scoorde hij vier keer, bereikte Argentinië de finale en werd hij uitgeroepen tot beste speler van het toernooi.

3. Oudste speler die scoort op een WK

Roger Milla was al 42 jaar, 1 maand en 8 dagen toen hij in 1994 in de VS voor het laatst scoorde op een eindronde. De 6-1 nederlaag van Kameroen tegen Rusland was slechts een bijzaak. Dat record van de Kameroense spits lijkt nog wel even te zullen blijven staan. Ook Ronaldo en Messi lijken niet in staan dat te verbreken.

Waar we zonet al aangaven dat het verrassend zou zijn moesten de twee op het WK 2026 nog aanwezig zijn, is 2030 helemaal onbegonnen werk. Dat is echter een vereiste als ze de oudste doelpuntenmaker ooit op een eindronde worden. Ronaldo zou er dan 45 zijn, Messi 43. In dat geval zou Ronaldo niet eens de oudste speler op een WK zijn. Dat record staat sinds enkele dagen op naam van Essam El Hadary, de 45-jarige doelman van Egypte. Die is echter in januari geboren, Ronaldo in februari.

4. Meeste WK-goals

Na de groepsfase in Ruslans hebben Ronaldo en Messi hun totaal aan WK-doelpunten op respectievelijk 7 en 6 gebracht. De Duitse sluipschutter Miroslav Klose is momenteel recordhouder met 16 stuks. Ook hier geldt: Messi en Ronaldo lijken er nog minstens twee toernooien bij te moeten doen om dat record te kunnen breken. Dan moeten ze wel niet verslappen en op hetzelfde tempo blijven scoren. Het lijkt een onbegonnen zaak.

5. Meeste WK-finales

Pelé won dan wel 3x het WK, hij speelde maar twee finales. In 1962 moest hij geblesseerd forfait geven voor de eindstrijd, maar zag hij zijn landgenoten wel zegevieren. Het record is wel in handen van een Braziliaan. Cafu trad aan in drie opeenvolgende WK-finales. In 1994 en 2002 trokken de Goddelijke Kanaries aan het langste eind, in 1998 was Frankrijk te sterk. Messi speelde in 2014 de finale, Ronaldo raakte nog niet zover. Messi moet dus ook hier tot minstens 2022 actief blijven als international én twee keer tot de finale raken. -

6. Best scorende international ter wereld

Hij is dus al wel de Europeaan met de meeste doelpunten als international, maar wereldwijd deed één man beter dan Ronaldo. De Iraniër Ali Daei was in de jaren ‘90 en begin ‘00 goed voor maar liefst 109 doelpunten in 149 interlands. Ronaldo moet er dus nog 25 maken om zich dat record eigen te maken. Helemaal onbreekbaar is het niet, maar CR7 gaat zijn tenen toch serieus mogen uitkuisen. Voor Messi lijkt het helemaal onbegonnen zaak, de Vlo zit aan 65 stuks.

Ze zijn dan wel de beste spelers van het moment (en volgens sommigen de besten ooit) en hebben ontelbare records achter hun naam, maar ook zij stuitten op grenzen die niet te doorbreken zijn.

Al weet je maar nooit met die twee GOATs...

Messi kijkt op Ronaldo… vanuit hotelkamer

Zowat in elk interview wordt Messi gevraagd naar de concurrentie met Ronaldo. In een afgesloten hotelkamer zit eindelijk even weg van die constante vergelijking, zou je denken. Maar niet zo in Kazan. Vorig jaar verbleef de Portugese selectie namelijk in de stad voor de Confederations Cup. Als eerbetoon werd toen een grote muurschildering van Ronaldo gemaakt. Nu Argentinië afzakte naar Kazan, besloot men enkele dagen hetzelfde te doen voor Messi… vlak naast de muurschildering van Ronaldo. Bovendien deden de makers een kleine aanpassing aan de bestaande tekening van CR7. “Ik heb al vier keer gescoord. Kan je beter doen, Leo?”, werd er aan toegevoegd. Shots fired!

