Meteen kortingen van 30 tot 50 procent tijdens eerste soldendagen

Brussel - Naar aloude gewoonte gaan bij het begin van de zomervakantie ook de solden van start. De koopjesperiode begint op zaterdag 30 juni en loopt tot dinsdag 31 juli. De verwachtingen van de handelaars voor de zomersolden lopen uiteen, maar allemaal spreken ze van een minder goed voorjaar. Daarom wordt er meteen gestart met fikse kortingen tot zelfs 50 procent.

Bij Mode Unie, de bij Unizo aangesloten federatie voor de zelfstandige modedetailhandel, verwachten de leden voor de komende soldenperiode een licht negatief resultaat. Ruim 30 procent verwacht een daling, terwijl 55 procent hoopt dezelfde verkoop te kunnen realiseren als vorig jaar. Een minderheid, 13 procent, verwacht een stijging.

De modewinkeliers geven voorts aan dat ze dit voorjaar gemiddeld 3,8 procent minder verkocht hebben dan tijdens het vorige zomerseizoen. Ze wijten die mindere verkoop aan het weer en een veranderend aankoopgedrag van de consument. “Tot en met maart liep de lenteverkoop moeizaam door het koude weer. Pas in maart en april, bij het begin van het goede weer, werd de consument kooplustig. De goede verkoop in deze maanden maakte het voorjaarsseizoen echter duidelijk niet goed”, merkt Isolde Delanghe, directeur Mode Unie, op.

Ook het NSZ spreekt van een slecht voorjaar, maar hoopt dat de solden veel goed kunnen maken. “Die kunnen immers alleen maar beter verlopen dan de afgelopen maanden”, klinkt het. Ongeveer 85 procent van de zelfstandige kleding- en schoenenwinkels zag de omzet dit voorjaar afnemen of status quo blijven, zegt NSZ op basis van een bevraging bij 572 handelaars.

“Vooral het feit dat de consumenten de knip op de beugel houden, het vaak regenachtige weer in het voorjaar en in mindere mate ook de terreurdreiging zijn de oorzaken”, weet NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

De modehandelaars die NSZ bevroeg, zijn eerder optimistisch over de komende koopjesperiode: 59 procent verwacht meer te verkopen in vergelijking met de vorige zomersolden, 21 procent gaat uit van een status quo en 20 procent vreest voor een dalende verkop. Aangezien de solden op een zaterdag beginnen en ook zondag veel winkels open zijn, verwachten heel wat handelaars een druk eerste soldenweekend.

Ook handelsfederatie Comeos hoort vooral positieve geluiden. “De handelaars hebben hoge verwachtingen. We denken dat de solden goed zullen starten, zeker aangezien veel winkels in de grootsteden zondag ook open zijn omdat het de eerste zondag van de maand is”, zegt woordvoerder Hans Cardyn. “Bovendien is er heel wat stock bij de handelaars en verwachten we meteen stevige kortingen van 30 tot 50 procent de eerste dagen.”