Treinverkeer ook zaterdag ernstig verstoord: “Wie naar de kust wil, kiest best voor andere optie”

Ook zaterdag is het treinverkeer ernstig verstoord door de 48 urenstaking van de NMBS. “Maar één op de twee treinen rijdt momenteel”, meldt woordvoerder Dimitri Temmerman. “Wie richting kust wil, kiest best voor alternatieve optie.”

De spoorstaking van de socialistische vakbond ACOD startte donderdagavond om 22 uur en loopt nog tot zaterdagavond 22 uur. De NMBS schakelde wel voor het eerst over op een minimale dienstverlening. Op de website van de spoormaatschappij staat een overzicht van alle treinen die geschrapt werden.

“De alternatieve dienstverlening verloopt ook vandaag erg goed”, aldus Temmerman. “Zoals voorzien is het treinverkeer wel ernstig verstoord - maar één op de twee treinen rijdt - maar we merken dat de reizigers goed geïnformeerd zijn over de gang van zaken. We blijven iedereen wel aanraden om voor vertrek de routeplanner te raadplegen.”

En wat dan voor de mensen die deze prachtige zomerdag aan de kust willen doorbrengen? “We hadden op voorhand het advies gegeven om voor een alternatieve optie te kiezen. We zien dat die raad opgevolgd wordt. De treinen die rijden richting kust, zitten op dit moment zelfs niet helemaal vol.”