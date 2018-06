Dochter van nazi-kopstuk Himmler werkte voor westerse geheime dienst

De dochter van nazi-kopstuk Heinrich Himmler deed in de jaren zestig van vorige eeuw dienst bij de BND, een van de geheime diensten van het toenmalige West-Duitsland. Die onthulling werd het eerst gedaan na haar dood enkele weken geleden en werd nu officieel bevestigd.

Gudrun Burwitz stierf op 24 mei van dit jaar op 88-jarige leeftijd. Meteen na haar dood meldde de Duitse krant Bild dat ze in de jaren zestig werd ingehuurd door de BND. Opmerkelijk, want Burwitz heeft het nazisme nooit publiekelijk afgezworen en heeft de reputatie van haar vader altijd verdedigd.

En wat een reputatie is dat: Himmler is een van de grootste oorlogsmisdadigers van de Tweede Wereldoorlog. Hij had niet alleen nauwe banden met Adolf Hitler, hij was ook de leider van de gevreesde SS en wordt beschouwd als de “architect” van de Holocaust. Himmler pleegde in 1945 zelfmoord in een Brits krijgsgevangenkamp.

Ook zijn dochter - toen nog een tiener - werd opgepakt na de oorlog. Na een getuigenis op de Processen van Neurenberg in 1946 werd ze weer vrijgelaten. Vijftien jaar later zou ze in dienst treden bij de Bundesnachrichtendienst, kortweg BND. “Burwitz was inderdaad tussen 1961 en 1963 in dienst bij ons, onder een schuilnaam”, bevestigt Bodo Hechelhammer, die de geheime dienst nog leidde in het verleden. De vrouw werkte als secretaresse op het hoofdkwartier van de BND in Pullach, in de buurt van München.

Hoewel ze voor een westerse dienst werkte, zou Burwitz haar extreemrechtse ideeën nooit afzweren. Zou zou ze haar hele leven een prominent lid geweest zijn van ‘Stille Hilfe’, een geheimzinnige organisatie die bekendstaat omwille van haar financiële steun aan voormalige SS-leden. Ze woonde ook vaak bijeenkomsten van neonazi’s bij. Zelfs kort voor haar dood nog.