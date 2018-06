Hond laat grote boodschap achter op luchthaven, baasje weigert het op te kuisen: “Bemoei je met je eigen zaken”

Een onbekende vrouw op de luchthaven van het Amerikaanse Denver krijgt momenteel bakken kritiek over zich heen. Op een video die gemaakt is door een voorbijganger is te zien hoe haar hond zijn behoefte heeft gedaan op het tapijt van de luchthaven. En het baasje is niet van plan om dat op te kuisen.

De man die alles filmde, wijst de vrouw er nog eens op dat de hond zijn behoefte heeft gedaan, maar dat werd niet in dank afgenomen. Met een duidelijke fuck you laat het baasje zien dat ze geen zin heeft in het gesprek.

Hoe het uiteindelijk is afgelopen, is niet geweten.