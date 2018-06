Afghaanse president maakt einde aan staakt-het-vuren met taliban

De Afghaanse autoriteiten hernemen hun militaire operaties tegen de taliban, nadat ze van 12 tot en met 30 juni eenzijdig een staakt-het-vuren hadden ingevoerd.

President Ashraf Ghani kondigde het staakt-het-vuren begin deze maand aan op Twitter. De wapenstilstand gold alleen voor de radicaalislamitische beweging en was niet van toepassing op de terreurbeweging Islamitische Staat (ISIS).

Volgens Ghani was zijn beslissing gemotiveerd door uitspraken van islamitische rechtsgeleerden. Die stelden dat zelfmoordaanslagen in strijd zijn met de islam, en dat de aanhoudende oorlog in Afghanistan een inbreuk is op de islamitische wet. Uiteindelijk bleek de enige echte pauze in de vijandelijkheden plaats te vinden van 16 tot 18 juni, tijdens het Suikerfeest, de afsluiter van de ramadan.