Icoon van Duitsland over Raymond Goethals, fluim-incident en Belgisch trauma: “Die match met Röthlisberger? Wij waren beter”

De mat, de snor, de krullen. Wordt het ooit meer jaren tachtig dan Rudi Völler? Nu de Mannschaft WM-aus is, rest onze oosterburen tijdens dit WK alleen nog nostalgie. Rudi Völler (58) – even geliefd in eigen land als gevreesd erbuiten – neemt het na het debacle van Kazan exclusief in onze klapstoel als een van de weinigen op voor bondscoach Jogi Löw.