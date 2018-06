Burgemeester Holsbeek stuurt reinigingsfirma naar buurman Chris Dusauchoit

Holsbeek - Een gespecialiseerde firma is zaterdag gestart met de opkuis van de kalverstallen van het veebedrijf in deelgemeente Sint-Pieters-Rode dat aan de basis ligt van een grote vliegenplaag in de omgeving. Het gemeentebestuur van Holsbeek nam dit initiatief omdat de maatregelen die de uitbater tot nu toe nam, onvoldoende waren om de plaag in te dijken.

Bij het gemeentebestuur liepen onlangs heel wat meldingen binnen wegens overlast van vliegen. Ook tv-presentator Chris Dusauchoit deed in april al zijn beklag over allerlei milieuovertredingen waaraan de uitbater zich volgens hem schuldig maakte.

Onderzoek door de milieu-inspectie wees uit dat de kalvermest die in de opvanggoten terechtkomt, aan de basis lag van de vliegenplaag. Deze dienst beval de veeboer deze mest zo snel mogelijk te verwijderen en de goten te reinigen met een speciaal product.

“Ook ik heb de eigenaar maandag aangemaand om zo snel mogelijk en ten laatste binnen de 48 uur afdoende maatregelen te nemen om de vliegenplaag in te dijken”, zegt de burgemeester van Holsbeek, Hans Eyssen (CD&V).

“Omdat we deze week vaststelden dat zijn aanpak totaal onvoldoende was, hebben we zelf een gespecialiseerde firma gecontacteerd. Die zal de kalverstallen op drie dagen tijd volledig reinigen. De kalveren werden naar het slachthuis afgevoerd. De kosten, die 30.000 euro bedragen, zullen we verhalen op de uitbater.”