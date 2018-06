Eén afwezige bij Japan op training maar Rode Duivels boezemen geen angst in: “We geloven in ons potentieel”

De Rode Duivels moeten maandag (20u) mogelijk Shinji Okazaki niet vrezen in de achtste finale tegen Japan op het WK. De 32-jarige aanvaller ontbrak zaterdag op training wegens een enkelblessure. Bondscoach Akira Nishino zag wel zijn andere 22 spelers aan het werk op de laatste training in Kazan, vooraleer Japan in de namiddag naar Rostov aan de Don afreist.

Okazaki moest in de poulewedstrijden tegen Colombia (2-1 zege) en Senegal (2-2) tevreden zijn met een rol als invaller. Tegen Polen (0-1 nederlaag) begon hij in de basis, maar moest hij in de 47 minuut naar de kant.

Foto: Photo News

Japan is de underdog voor het duel met de troepen van Roberto Martinez, maar toch willen de Aziaten voor het eerst de kwartfinales op een WK bereiken. “Daar verheugen we ons op”, verklaarde linksachter. “We geloven in ons potentieel. Ik heb het vaste voornemen door te stoten naar de volgende ronde.”

“We hebben de druk weerstaan en staan in de achtste finales. Dat geeft ons veel zelfvertrouwen”, vervolgde defensieve middenvelder Makoto Hasebe. “We kijken uit naar de komende wedstrijd.”