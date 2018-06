Deze dolle tv-commentatoren stalen de show tijdens de groepsfase van het WK: wie is uw favoriet?

De groepsfase van het WK 2018 zit erop, vanaf nu gaat het om de knikkers. Met de achtste finale tussen Argentinië en Frankrijk staat meteen een klepper op de agenda. De kans is groot dat een televisiecommentator zich straks weer internetfaam op de hals haalt als hij door het dolle heen is na een onverwachte zege of belangrijk doelpunt. Wij pikten er de vijf opvallendste uit de groepsfase al even uit. Aan u de keuze wie uw favoriet is!

1. IJsland - Gudmundur Benediktsson

De IJslandse commentator Gudmundur “Gummi Ben” Benediktsson maakte al faam tijdens het EK in Frankrijk door volledig uit de bol te gaan, toen de Vikings stuntten tegen Engeland en de kwartfinale bereikten. Ook op het WK in Rusland liet de man zich weer opmerken. IJsland is dan wel uitgeschakeld na de groepsfase, het hield regerende vice-wereldkampioen Argentinië op een gelijkspel in zijn openingswedstrijd. De Albiceleste waren op voorsprong gekomen, maar Alfred Finnbogason zorgde voor de verdiende gelijkmaker. Het sein voor “Gummi Ben” om nog eens uit zijn dak te gaan in zijn gekende stijl.

2. Portugal - Nuno Matos

De Europese kampioen leek in zijn openingsmatch op een nederlaag af te stevenen tegen Spanje, ondanks twee doelpunten van Cristiano Ronaldo. In de 86e minuut zette CR7 zich echter achter de bal voor een vrije trap. Zoals het een topspeler betaamt krulde Ronaldo die vrije trap heerlijk in de winkelhaak. Commentator Nuno Matos wist niet meer waar hij het had. “Obrigado, obrigado, obrigadooooo!”

3. Panama

Een debutant op het WK en dus veel emoties bij alle Panamezen. De viering van de kwalificatie ging al viraal en dan moest hetnog komen. Panama zou het WK verlaten met nul punten, maar niemand in het Centraal-Amerikaanse land dat daar een moer om geeft. De uitbarsting van vreugde bij het maken van de 6-1 (!) tegen Engeland is daar het beste bewijs van. Maar echt kippenvel gaven twee televisiepresentators ons bij het luisteren van het volkslied voor de wedstrijd tegen de Rode Duivels, hun eerste partij ooit op een WK-eindronde. Terwijl ze naar tv kijken, laten ze tussen het meezingen door hun emoties de vrije loop. Gebalde vuisten, een dikke knuffel, tranen en “Viva Panama”, Vaderlandse trots, heet zoiets.

4. Mexico - Andres Cantor

Duitsland is er niet meer bij in de 1/8ste finales van dit WK. Zijn eerste match verloor het meteen tegen een sterk Mexico. Hirving Lozano, de 22-jarige wonderboy van PSV, zorgde voor het enige doelpunten van de match. Andres Cantor, ook wel ‘Mr Goal’ genoemd, wist niet wat hij zag en haalde zijn langste adem boven en deed zijn bijnaam alle eer aan. . “Gooooooooooooooooooooooolllllllll!!!”Voetbal een feest, en zeker als Mexico wint.

Dead set hearing Andres Cantor call Mexico’s glorious goal is one of the best things in the history of sports commentary. This guy has kindly cut up the audio. Viva México Cabrones https://t.co/AIbS9sLrF4 — David Penberthy (@penbo) 18 juni 2018

5. Zwitserland - Armando Ceroni en Tony Esposito

Eén van de referentie wedstrijden van dit WK. Zwitserland pakte een 2-1 zege tegen Servië na een heerlijke pot voetbal. De zege kreeg achter een negatief staartje door de politiek geladen vieringen van doelpuntenmakers Shaqiri en Xhaka, die verwezen naar de adelaar op de Albanese vlag. In Zwitserland trekken ze zich er niet te veel van aan, daar waren ze door het dolle heen met de zege. Het levende bewijs daarvan is de geweldige reactie van het duo Armando Ceroni en Tony Esposito. De twee gaven live commentaar voor de Zwitserse televisie.