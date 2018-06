Auto ramt schoenenwinkel: “Geen ramkraak, maar ongeval met vluchtmisdrijf”

Heist-aan-Zee / Knokke-Heist - Een auto is in de nacht van vrijdag op zaterdag ingereden op de vitrine van een schoenenwinkel in Knokke en vervolgens gevlucht, zo meldt VTM Nieuws. De politie dacht aanvankelijk dat het om een ramkraak ging, maar uit onderzoek bleek dat het een ongeval met vluchtmisdrijf was.

De feiten speelden zich af rond 3.30 uur, in de Kustlaan in Knokke. Buurtbewoners hoorden plots heel wat lawaai. Een auto was ingereden op een schoenenwinkel, zo bleek aan de schade aan de vitrine en het gebroken glas op straat. Van de auto zelf was echter geen spoor meer.

“We dachten eerst aan een ramkraak: dat de dieven bewust op de vitrine waren ingereden, maar dan geen buit hadden gemaakt”, aldus commissaris Patrick Roels van de lokale politie aan VTM Nieuws. “Op beelden van beveiligingscamera’s in de straat hebben we echter snel gezien dat het om een ongeval met vluchtmisdrijf gaat.”

De schade aan de schoenenwinkel is groot: niet alleen de glazen vitrine is helemaal kapot, ook alle schoenen in de etalage liggen vol glas. Van de dader is voorlopig geen spoor.