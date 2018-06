Adnan Januzaj: “Of ik naar het toilet was toen de trainer vroeg om niet te winnen van Engeland? Wat moet ik daar op zeggen?”

Adnan Januzaj was donderdag dé man van de match met zijn knap doelpunt tegen Engeland. De dribbelkont van Real Sociedad geniet ook twee dagen later nog na van zijn doelpunt. “Zegt Courtois dat hij die bal gepakt zou hebben? Ik heb op training toch ook al zo tegen hem gescoord, hoor (lacht).”

Adnan Januzaj zal voor de rest van zijn leven de speler zijn die scoorde in een wedstrijd waarin België best geen doelpunt maakte. Terwijl iedereen - bondscoach en bondstop incluis - liefst op de tweede plaats was geëindigd en dus best niet won van Engeland, schoot Januzaj de bal in de tweede helft enig mooi binnen.

Twee dagen later kreeg Januzaj op zijn persconferentie de vraag of hij naar het toilet was op het moment dat de bondscoach vroeg om niet te scoren. Januzaj moest er eens goed mee lachen. “Haha. Wat moet ik daar op zeggen? Ik wilde gewoon graag winnen en scoren.”

Thibaut Courtois had gisteren gezegd dat hij de bal van Januzaj wel gepakt zou hebben. “Of Courtois gelijk heeft? Iedereen weet dat Thibaut een topkeeper is. Maar ik heb op training toch ook al zo’n goals gemaakt, hoor (lacht). Was het mijn mooiste goal? Moeilijk te zeggen. Het was geen makkelijke goal, vanuit een moeilijke hoek. Maar het was wel één van de belangrijkste goals in mijn carrière, want het was een doelpunt op een WK.”

Lees verder onder de foto

Januzaj vierde niet zoals de andere Kosovaren Xhaka en Shaqiri: “Je hebt voetbal en politiek, dat zijn twee gescheiden werelden.” Foto: EPA-EFE

Januzaj heeft Kosovaarse roots, maar heeft op geen enkele moment eraan gedacht om te vieren met de Kosovaarse adelaar, zoals Xhaka en Shaqiri. “Het was een emotioneel doelpunt. Dus ik koos ervoor om met mijn ploegmaats en het publiek te vieren. Je hebt voetbal en politiek, dat zijn twee gescheiden werelden.”

Wie wel een opvallende viering van het doelpunt van Januzaj in huis had, was Michy Batshuayi. Die trapte de bal via de paal domweg tegen zijn eigen hoofd. “Ik denk dat hij ook wilde scoren (lacht). Maar hij schoot op de paal, maar scoorde dan toch met het hoofd. De video wordt nog heel vaak herbekeken in het hotel. We lachen er nog constant mee.”

Zoals Arjen Robben

Roberto Martinez vertelde vrijdag tijdens zijn persconferentie dat de prestatie van de B-ploeg tegen Engeland ervoor gezorgd heeft dat hij nu meer opties heeft en dus nog moeilijkere keuzes moet maken. Hoopt Januzaj op een basisplaats in het verdere verloop van het toernooi? “De coach moet dat beslissen. Of ik nu negentig, vijfenveertig of twintig minuten speel, dat is voor mij gelijk. Ik wil de ploeg helpen.”

Door zijn ploegmaats wordt hij alvast bedolven onder de lof. Yannick Carrasco vergeleek Januzaj zelfs met Arjen Robben, de Nederlandse flankspeler van Bayern München die vanop rechts steeds naar binnen komt en op doel schiet met links. “Maar ik gebruik ook mijn rechtervoet als het nodig is, hoor (lacht). Of Robben een voorbeeld is? Natuurlijk. Het is een grote voetballer. Iemand met veel kwaliteiten.”