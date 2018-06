Francken over aankondiging Merkel over migratieakkoorden: “Nog niets ondertekend”

Er is nog geen bilateraal akkoord ondertekend tussen België en Duitsland over de snellere terugname van migranten die in Duitsland aankomen, maar al in België asiel hebben aangevraagd. Dat laat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) weten nadat eerder het Duitse persagentschap DPA gemeld had dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel bilaterale migratieakkoorden ondertekend heeft met veertien landen, waaronder België.

Naast België gaat het om Hongarije, Polen, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Litouwen, Letland, Luxemburg, Nederland, Portugal en Zweden.

Vrijdag raakte op de EU-top bekend dat Spanje en Griekenland ook een akkoord hebben ondertekend. Italië vooralsnog niet.

“Er is nog niets ondertekend”, aldus Francken. “Er is wel een principieel akkoord tussen België en Duitsland om te bekijken hoe en in welke mate de onderlinge Dublin-procedures kunnen worden gefaciliteerd, bijvoorbeeld door de uitwisseling van verbindingsofficieren. Dat moet toelaten om asielzoekers die eigenlijk onder de bevoegdheid van het andere land vallen, sneller te kunnen terugsturen en zo de strijd te kunnen aangaan met secondaire stromen.”

Het werkt dus in beide richtingen, zo klinkt het nog. Met andere woorden: er zou dan van Duitse kant een snellere terugname zijn van migranten die eerder al in Duitsland asiel hebben aangevraagd.