Dat is pas balen: deze speler greep naast speelminuten op het WK... omdat hij op het toilet zat

De Iraanse international Pejman Montazeri bleef omwille van een wel eigenaardige reden van speelminuten verstoken op het WK in Rusland. Op de eerste speeldag in groep B mocht hij invallen tegen Marokko (1-0 zege), maar hij moest nog snel even naar het toilet gaan. In plaats van de 34-jarige routinier liet bondscoach Carlos Queiroz de 22-jarige Majid Hosseini in de 81e minuut invallen voor zijn WK-debuut. Dat meldt de website Khabaronline.