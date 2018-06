Rode Duivels hebben lessen getrokken en zijn op hun hoede voor Japan: “Oefenmatch als waarschuwing”

Romelu Lukaku scoorde in november het enige doelpunt in de oefenwedstrijd tegen Japan. Daarmee kroonde hij zich tot topschutter aller tijden voor België. Foto: REUTERS

De Rode Duivels nemen het maandag in hun achtste finale op tegen Japan (20.00 uur in Rostov). En dan wordt er meteen terug gedacht aan de vriendschappelijke wedstrijd in november, toen België met 1-0 kon winnen. “We hadden het toen niet makkelijk.”

Japan heeft vandaag een andere coach dan bij de oefeninterland in november en bij België stonden toen onder andere Christian Kabasele en Thorgan Hazard in de basis. Dus we mogen ons niet helemaal blindstaren op die match. Maar de Rode Duivels hadden het toen toch niet onder de markt. Wij zien alvast drie gevaren voor maandag.

Opgelet voor de hoge druk

Het was met een doelpunt van Romelu Lukaku – die toen met zijn 31ste goal recordtopschutter werd – dat de Rode Duivels in november van Japan wonnen in het Jan Breydelstadion in Brugge. “Maar die oefenmatch geldt als een waarschuwing”, zegt Thomas Vermaelen, die toen negentig minuten op het veld stond. Net als Thorgan Hazard: “Ze zetten toen zeer hoog druk, lieten ons niet voetballen. Maar het zal wel een beetje anders zijn dan maandag. Want toen speelden we op een slecht veld in Brugge. Dat was in ons nadeel.”

Opgelet voor hun loopvermogen

Als de match in november ons één ding geleerd heeft, is dat de Japanners blijven gaan. Van minuut één tot minuut 120 als het moet. “Het is een ploeg met veel energie en veel loopvermogen”, zegt Thomas Vermaelen. De Japanners waren overal, tijdens die oefenmatch in november. De Belgische spelers kregen amper ruimte, omdat de Japanners hen constant op de huid zaten. Er zal weinig ruimte zijn om te voetballen. Maar over één zaak mogen de Rode Duivels wel gerust zijn. De Japanners schaduwen de tegenstander over het hele veld, maar België moet geen schrik hebben voor vuile fouten. Op het hele WK is Japan de ploeg die tot dusver het minst aantal overtredingen maakte. 28 in totaal over drie wedstrijden. Geen enkele ploeg speelt fairder. Ter vergelijking: België speelt dit toernooi best dominant, maar maakte wel 15 overtredingen meer.

Opgelet voor hun snelle acties

Ze lopen veel, die Japanners. En de huidige bondscoach heeft al aangekondigd dat hij tegen België voor de aanval zal kiezen. Dat speelt normaal gezien in de kaart van de Rode Duivels. Maar toch zal de achterlijn attent moeten zijn. De Japanse kansen die er in november waren - en dat waren er heel wat, want volgens Roberto Martinez was “Simon Mignolet toen de beste man op het veld” -, kwamen er bijna allemaal door snelle combinaties over de grond. “Dat klopt”, zegt Thorgan Hazard. “Die mannen waren niet onaardig met de bal aan de voet.”

Bekijk hier de beelden van die oefeninterland: