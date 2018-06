Duitsland wil doorgaan met Löw: voetbalbond staat unaniem achter bondscoach ondanks uitschakeling

De hoge bonzen van de Duitse Voetbalbond (DFB) hebben zich, ondanks de desastreuze WK-campagne van de Mannschaft, vrijdag in een teleconferentie unaniem achter bondscoach Joachim Löw geschaard. De 58-jarige werd gevraagd in functie te blijven. Löw heeft nog een contract tot 2022. Na de uitschakeling in Rusland had Löw zelf vraagtekens achter zijn toekomst als bondscoach gezet.

“Ik heb tijd nodig om dit te verteren”, had Löw gezegd bij de terugkeer van het team in Duitsland. “Natuurlijk moet ik ook mezelf in vraag stellen over waarom wij geen succes boekten.”

Officieel is het aanblijven van Löw niet. Volgende week komen DFB-functionarissen en de bondscoach samen. Pas dan zal de knoop worden doorgehakt.

Of Löw nu aanblijft of niet, Duitsland moet uit de as herrijzen - en vlug. In september al begint de nieuwe UEFA Nations league en daarna volgen de kwalificatiewedstrijden voor het EK 2020.

Teammanager Oliver Bierhoff heeft al gezegd dat “verbetering” nodig is om de Mannschaft weer in goede banen te krijgen, maar beklemtoonde dat volgende week niet voorbehouden is aan “crisisoverleg”. “De toestand is zoals na elk groot tornooi”, zei hij, “succesvol of niet”.

Nadat Duitsland in 2012 in de halve finales van het EK een pijnlijke nederlaag had geleden tegen Italië, werd de gehanteerde tactiek van Löw zwaar op de korrel genomen. De bondscoach beet toen 46 dagen lang op de lippen. Na die stilte verklaarde Löw dat “de gekozen tactiek correct (was)”. en dat er “geen reden is om van dit concept af te wijken”. Twee jaar later, op het WK in Brazilië, bleek Löw overschot van gelijk te hebben gehad.

Maar deze keer gaat de vlieger niet meer op: zowel de fans als de DFB eisen “verandering”. En verandering, aldus DFB-voorzitter Reinhard Grindel, betekent “nieuwe jonge spelers opstellen”.

Nieuwe spelers selecteren betekent ook afscheid nemen van de oude(re) garde. Maar pas wanneer zekerheid bestaat over de toekomst van Löw zal duidelijk worden welke spelers hun schoenen voor de Mannschaft aan de haak zullen hangen. Dat Mesut Özil het einde van zijn carrière als international heeft bereikt, lijkt echter nagenoeg vast te staan.