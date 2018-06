Vier Britse jongeren sterven in verschrikkelijk weekendongeval, één meisje vecht nog voor haar leven

In de Britse stad Leeds zijn zaterdagochtend drie tieners en een 21-jarige man omgekomen toen hun wagen in aanrijding kwam met een Uber-taxi. Twee andere inzittenden werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, net als de bestuurder van de taxi.

Het ongeval vond zaterdagochtend rond 2u40 plaats in de Britse stad Leeds. De vier mannelijke slachtoffers van 18, 19, 19 en 21 jaar waren onderweg in een Seat Leon die om een nog onbekende reden crashte met een taxi van Uber. Volgens getuigen zouden ze te snel gereden hebben en zaten ze met zessen in een veel te krappe wagen.

De vier jongeren werden ter plaatse dood verklaard, twee andere inzittenden - meisjes van 16 en 17 - raakten zwaargewond. Eén ervan vecht nog voor haar leven. De chauffeur van de Uber-taxi, een 42-jarige man, is ook gewond, maar verkeert niet in levensgevaar.

Getuigen vertellen hoe ze een “explosie” hoorden toen de auto’s tegen elkaar botsten.