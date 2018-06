Wil u last-minute een wedstrijd van de Rode Duivels bijwonen? Dan plundert u maar beter uw bankrekening

De Rode Duivels lijken na een aarzelende start tegen Panama op toerental te komen op het WK. Na een vlotte zege won een veredeld B-elftal ook van Engeland, België met een 9 op 9 en (ongewenste?) groepswinst naar de achtste finale. Bent u overtuigd en wil u de Rode Duivels alsnog richting de wereldtitel schreeuwen? Dan hopen we dat u een stevige spaarrekening heeft. We keken even wat een tripje naar Rostov (voor de match tegen Japan) zou kosten als u nu nog boekt.

Want last-minute naar de speelsteden afzakken en daar de match bijwonen valt - om het zacht uit te drukken - niet zo goedkoop uit. Het begint uiteraard met de vliegreis en de maatschappijen rekenen stevig door. De Rode Duivels spelen op maandag 2 juli. Vliegt u 1 juli heen van Zaventem - met een tussenstop in Istanbul - en komt u op 3 juli terug, bent u maar liefst 832 euro armer. Een dag later terugvliegen is zo’n 90 euro goedkoper, maar dan komt er natuurlijk een extra overnachting in rekening. Een ommetje via Amsterdam behoort ook tot de mogelijkheden, daar kost een retourtje Rostov 809 euro. Voordeel is dat het daar om een rechtstreekse vlucht gaat. Wil u er een wat langere vakantie van maken: vertrekken op zondag en terugkomen op donderdag kan aan 699 euro. Veel zitjes zijn er sowieso niet meer over, lowcost maatschappij Baltic Air had bijvoorbeeld geen standaard tickets meer in de aanbieding. Een snelle blik op de data en speelsteden van de volgende rondes leert ons dat een koopje er niet meteen lijkt in te zitten. Ook Kazan en Sint-Petersburg zijn minstens 400 euro over en weer te vliegen.

Bent u in Rostov geraakt, heeft u natuurlijk nog een ticket voor de match nodig. Als u bij de gelukkigen bent die in de officiële voorverkoop aan een ticket is geraakt, legde u voor de goedkoopste categorie voor een 1/8ste finale 98 euro neer. Mag het iets meer zijn, betaalt u 158 euro voor de tweede categorie en 209 euro. Tickets overkopen kan via gereigistreerde doorverkooppunten als viagogo.be en Worldticketshop.nl. Ook bia Ebay en Tweedehands.be worden tickets aangeboden, maar daar worden geen garanties gegeven. Voor de kwartfinale, halve eindstrijd en finale betaalt u respectievelijk minstens 149, 243 en 390 euro bij de officiële verkoop.

En dan is er nog het logement. Dat ligt voor een stad die een WK ontvangt aan de lage kant. Als u weinig comfort verlangt uiteraard. De goedkoopste overnachtingen vindt u in Rostov al vanaf 10 euro per nacht, maar dan moet u echt niet meer verwachten dan een krakkemikkig bed in een vaag gebouw op meer dan 10 kilometer van het stadion. Voor iets meer comfort gaat het richting de 150 euro voor twee nachten, nog steeds redelijk schappelijk. Na de dure vlucht en dure matchtickets is dat toch nog mooi meegenomen. Dat de prijzen van de vluchten en hotels hoger dan normaal ligt, verbaast niet. Volgens Travelbird gaan de prijzen na de bekendmaking van de loting met 25% per maand omhoog.

Samengevat: voor een retour Rostov vanuit Brussel + match + verblijf voor 1-3 juli: 830 (vlucht) + 98 (match) + 150 (verblijf) = 1078 euro. En dan heeft u nog niets gegeten en gedronken, natuurlijk.