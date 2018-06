Grote stroompanne treft centrum van Gent op eerste soldendag

Gent - In Gent is zaterdagnamiddag rond kwart voor vier de stroom uitgevallen in het centrum van de stad. Woordvoerder Simon Van Wymeersch van distributienetbeheerder Eandis bevestigt de situatie. “Maar het grootste deel had na een half uur al terug stroom.”

De stroom viel uit iets na half vier in alle winkels van de Gentse Veldstraat, maar ook in de nabije winkelstraten zoals de Brabantdam. Een ongelukkig tijdstip vermits het de eerste dag is van de koopjes en er in het hart van de stad een braderie aan de gang is.

“We zijn meteen beginnen herschakelen en na een uurtje hadden de meesten al terug stroom”, zegt Simon Van Wymeersch van Eandis. Voor de oorzaak van de panne verwijst hij door naar hoogspanningsnetbeheerder Elia, maar daar was men omstreeks kwart voor vijf nog niet op de hoogte van de oorzaak.