Amerikanen massaal op straat tegen migratiebeleid Donald Trump

In tientallen Amerikaanse steden zijn zaterdag mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de hardleerse immigratiepolitiek van hun president Donald Trump.

Naar verwachting zullen honderdduizenden mensen deelnemen aan het protest dat zich vooral focust aan het scheiden van gezinnen die illegaal de grens zijn overgestoken. Meerdere vooraanstaande Democratische leiders hebben zich achter de demonstranten geschaard.

De maatregelen van Donald Trump en de Republikeinse meerderheid in het parlement tegenover illegale immigratie had ertoe geleid dat talrijke kinderen van hun ouders gescheiden werden. Dat lokte protest uit tot in de rangen van de Republikeinen, maar ook op internationaal niveau, met felle kritiek van de Verenigde Naties.

De woordvoerster van het Witte Huis, Sarah Sanders, benadrukte deze week dat het beleid van “zero tolerance” officieel van kracht blijft. “We veranderen niet van beleid”, zei ze, “we hebben enkel gebrek aan middelen”.

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP