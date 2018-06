Kajakkers redden dertienjarig meisje dat enkele minuten onder water verdwijnt in de Maas

Boorsem / Maasmechelen - De brandweer van Maasmechelen is zaterdagmiddag moeten uitrukken voor een dertienjarig meisje dat tijdens het kajakken in de problemen kwam en enkele minuten onder water lag. Het meisje werd met de helikopter naar het ziekenhuis gebracht.

De groep kajakkers kwam rond de middag door een stroomversnelling in de problemen bij de overgang van de oude naar de nieuwe Maasbedding.

Toen de brandweer aankwam stonden er twee groepjes mensen op de eilandjes. “We konden een groepje bereiken door het lagere water waar we te voet door konden. Toen werd het duidelijk dat er een slachtoffer was dat enkele minuten onder water had gezeten”, aldus Andy Knoors van de Brandweer van Maasmechelen. Het meisje kon door de voorbijvarende kajakkers uit het water getrokken worden.

Toen de brandweer het meisje aantrof was er sprake van een verminderd bewustzijn maar klopte haar hart nog en ademde ze. De brandweer bracht het meisje naar de andere kant zodat ze met de helikopter vervoerd kon worden naar het ziekenhuis.