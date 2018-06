Puffen en zweten op warmste dag van het jaar, code oranje in Antwerpen en Limburg

Antwerpen - Vandaag was de warmste dag van 2018 tot nu toe. In Ukkel steeg het kwik tot 29,2 graden. Dat meldt weerman Frank Deboosere in de vooravond. Ook zondag en de volgende dagen krijgen we zomerse dagen en zullen de maxima dicht bij 30 graden aanleunen

In de provincies Antwerpen en Limburg is code oranje van kracht in de natuurgebieden. Er is brandgevaar door de droogte en de hitte, vooral in de Kalmthoutse Heide. Dat zegt het Agentschap Natuur en Bos.

De brandweer is extra waakzaam. Als er een brand uitbreekt, rukken spuitgasten versterkt uit en er wordt meer materieel en mankracht ingezet. "Wees voorzichtig, rook niet in natuurgebieden en bossen, en maak zeker geen vuur", klinkt het.

Zondag wordt het zonnig met eventueel soms wat hoge wolkensluiers. De maxima schommelen tussen 22 graden in Hogen Venen tot 29 of lokaal 30 graden in het centrum van het land. Aan zee wordt zowat 27 graden verwacht. Ook de eerste week van juli begint met volop zon en maxima net onder 30 graden.

Onweer

Woensdag zouden er meer wolkenvelden opduiken. Op de meeste plaatsen zou het droog blijven, maar vooral langs de Franse grens is een drupje regen niet uitgesloten. Donderdag en vrijdag verwachten het KMI een grotere kans op onweer, maar alleen ten zuiden van Samber en Maas. Elders zou het droger blijven met vooral aan de kust brede opklaringen.