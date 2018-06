Drama voor Argentinië compleet: Albiceleste staan nu al 25 jaar droog in grote toernooien

Vier jaar geleden kwamen ze er nog ontzettend dicht bij tijdens het vorige WK in Brazilië, maar dit jaar eindigt het Argentijnse WK-verhaal al in de achtste finale. Opnieuw geen trofee dus voor Lionel Messi en zijn landgenoten, en het is al van 1993 geleden dat de Albiceleste een groot landentoernooi wonnen. Dat knaagt bij de Argentijnen, want al zo vaak waren ze er dicht bij sinds die allerlaatste eindzege in een groot toernooi.

Argentinië werd in haar geschiedenis tweemaal wereldkampioen voetbal. In 1978 gebeurde dat voor het eerst na winst in de finale tegen Nederland. Acht jaar later volgde een tweede titel tijdens het befaamde WK 1986 in Mexico, waar de Argentijnen de Rode Duivels versloegen in de halve finale. En dat onder leiding van de briljante Diego Maradona, die zich toen nog op positieve manieren liet opmerken in voetbalstadions wereldwijd. Pluisje werd toen erkend als ’s werelds beste speler.

De Argentijnen vlak na het affluiten van hun wedstrijd tegen Frankrijk. Foto: Photo News

Sindsdien verging het Argentinië veel minder goed op wereldkampioenschappen. In 1990 werd de finale nog gehaald, die na een late tegengoal verloren ging aan West-Duitsland. In 2014 was het verhaal gelijkaardig: opnieuw werd de WK-finale met 0-1 verloren van Duitsland, dit keer door een doelpunt van Mario Götze in de verlengingen. Tussen die twee toernooien in was het palmares van de Argentijnen echter niets om over naar huis te schrijven: driemaal eindigde het verhaal in de kwartfinale (1998, 2006, 2010) en éénmaal in de achtste finale (1994). In 2002 overleefden de Albiceleste zelfs de groepsfase niet. Ook in de Confederations Cup kwamen de Argentijnen niet verder dan twee verloren finales in 1995 en 2005.

Drama in de Copa América

Het WK is één ding, maar voor een Zuid-Amerikaans land is er nog een ander belangrijk toernooi: de Copa América. Argentinië won dat toernooi al veertien keer, slechts eentje minder dan recordkampioen Uruguay en maar liefst zes keer meer dan Brazilië, die andere Zuid-Amerikaanse voetbalgrootmacht. De laatste keer dat de Argentijnen dat toernooi wonnen is echter al van 1993 geleden. Het was meteen hun voorlopig allerlaatste grote toernooiwinst.

Argentinië verloor in 2016 voor het derde jaar op rij de finale van een groot landentoernooi. Toen werd er met strafschoppen verloren tegen Chili in de finale van de Copa América. Foto: BELGAIMAGE

Sinds hun laatste zege in 1993 werden er in totaal negen Copa América’s georganiseerd. In 2001 namen de Argentijnen niet deel uit schrik voor hun veiligheid in gastland Colombia, in de acht andere toernooien kenden de Argentijnen wisselend succes. Vier keer gingen ze naar huis na de kwartfinale (1995, 1997, 1999 en 2011) en vier keer werd de finale bereikt (2004, 2007, 2015 en 2016). Merkwaardig genoeg werd elk van die vier finales verloren.

Messi verliest drie finales op rij

U leest het goed: in vier van de laatste vijf Copa América’s was Argentinië verliezend finalist. Met de finale van het WK 2014 erbij geteld, verloor Argentinië zelfs drie finales op rij in landentoernooien. Bijzonder pijnlijk was de eindstrijd van dat allerlaatste toernooi, de Copa América van 2016: toen werd er na een strafschoppenreeks verloren van Chili. Lionel Messi miste de eerste penalty van de reeks en kondigde meteen na de wedstrijd aan te stoppen als Argentijns international. De Vlo kwam enkele weken nadien terug op die beslissing. We hopen alvast na de verloren achtste finale tegen Frankrijk niet op eenzelfde scenario. Zal de intussen 31-jarige Messi er ooit in slagen een groot landentoernooi te winnen met zijn Argentinië?