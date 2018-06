Van de Duitse tweede klasse naar Franse sensatie op het WK: wie is in godsnaam Benjamin Pavard?

Frankrijk staat in de kwartfinale van het WK dankzij een spectaculaire 4-3-overwinning tegen Argentinië. Kylian Mbappé kroonde zich tot Man van de Match, maar Benjamin Pavard stal de show met een magistraal doelpunt. Wie? Ja, het is hoog tijd voor een portretje van de tot nu relatief onbekende verdediger.

Er werden heel wat wenkbrauwen gefronst toen bondscoach Didier Deschamps de 22-jarige Pavard opnam in zijn definitieve WK-selectie. Zelfs in Frankrijk wist een deel van de supporters van Les Bleus niet meteen wie nu precies die verdediger was. Hij speelde dan ook niet in de Ligue 1, maar in Duitsland voor VfB Stuttgart.

“Een jaar geleden was ik een vreemde in het Franse team”, zei Pavard op de website van de Bundesliga. “Ik trok in 2016 naar het buitenland zonder iets gepresteerd te hebben in eigen land. Er werd mij gezegd dat het een foute beslissing was om voor Stuttgart te tekenen, dat toen in de tweede klasse speelde. Maar ik wilde minuten maken en volwassener worden.”

Pavard kostte de Duitse club amper vijf miljoen euro en kwam over van Rijsel, waar hij de jeugdreeksen doorliep. Vandaag is de Fransman, die zowel centraal als rechts in de verdediging kan spelen, het zesvoudige waard. Al is dat na zijn wondergoal tegen Argentinië mogelijk nog meer.

De verdediger speelde zaterdag pas zijn negende interland, nadat hij zijn debuut maakte op 10 november 2017 in een oefenpartij tegen Wales. Voor hij als basisspeler aantrad in de WK-opener tegen Australië had Pavard amper twee keer de volle 90 minuten gespeeld voor Les Bleus.

“En nu beleef ik een droom”, aldus Pavard. “Tijdens de WK-finale van 2006 zat ik met mijn blauw shirt voor de tv naar Zinédine Zidane te kijken. Vandaag staat mijn eigen naam op mijn rug. We hebben het team en talent om de wereldtitel te winnen. Al zal ik altijd met mijn voeten op de grond blijven, zo ben ik nu eenmaal opgevoed.”

“Ik ben nu nog steeds emotioneel”, zei Pavard na zijn WK-goal. “Ik liep maar wat rond na dat doelpunt, ik wist met mezelf gewoon geen blijf. Ik ben blij voor mezelf, maar ook voor het Franse volk.” Doelman Hugo Lloris had de streep van de verdediger wel zien aankomen. “Hij trapt ze al de hele tijd lekker binnen op training. Ik wist dat hij dit ging doen.”

Ter info: Pavard werd de voorbije weken gelinkt aan PSG en Tottenham. Na dit WK zal het aantal geïnteresseerde clubs waarschijnlijk alleen maar toenemen...