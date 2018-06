Vier keer vliegen in zes dagen: op deze manier is dat toch best aangenaam voor de Rode Duivels

Deze ochtend om elf uur (tien uur Belgische tijd) stappen de Rode Duivels het vliegtuig op richting Rostov, waar maandag de achtste finale tegen Japan wordt betwist. En na de wedstrijd vliegt de ploeg ’s nachts onmiddellijk terug. Dat is dan de vierde vlucht in zes dagen. Slopend, al is dat voor de Rode Duivels net iets minder slopend dan voor de gemiddelde reiziger. Met deze vijf maatregelen maakt de KBVB het de spelers zo makkelijk mogelijk.

1. Drie stoelen per speler

De Rode Duivels hoeven niet om ter eerste het vliegtuig - telkens een charter waar alleen de spelers en de stafleden op zitten - op te stappen om aan de nooduitgang te zitten en dus meer beenruimte te hebben. Neen, de KBVB voorziet voor elke speler drie zetels, zodat ze allemaal - zelfs de twee meter lange Thibaut Courtois - hun benen kunnen strekken tijdens de vlucht.

2. Minimale wachttijden

Geen oncomfortabele luchthavenstoeltjes waar de spelers uren op moeten slijten. Als er al even gewacht moet worden voor de vlucht, mogen de spelers in een comfortabele lounge plaatsnemen. Maar op het WK is zelfs dat amper nodig, want alles is door de FIFA zo scherp getimed dat er amper wachttijden aan te pas komen. Bij het landen staat de spelersbus op het tarmac de voetballers op te wachten zodat ze meteen verder kunnen rijden.

3. Politie-escorte

En eens ze dan vertrekken op de luchthaven - of ook bij de verplaatsing naar de luchthaven of naar het trainingscomplex - is er een politie-escorte voorzien om de spelers zo snel mogelijk op hun bestemming te brengen. De files worden voorbij gereden, rode lichten mogen genegeerd worden,... Met vertragingen krijgen de Rode Duivels niet te maken. Zo deden wij zelf de dag voor de wedstrijd tegen Tunesië zo’n twee uur over de 18 kilometer van ons hotel naar het Spartakstadion. Maar op het drukste punt werden we voorbijgestoken door de Belgische spelersbus die onder politiebegeleiding tegen de richting mocht rijden.

Foto: BELGA

4. Niets aantrekken van de bagage

Een half uur ongeduldig aan een bagageband staan wachten, dat is er niet bij voor de Rode Duivels. De spelers hebben van een sponsor allemaal een rugzak gekregen voor hun handbagage. En van hun gewone koffers moeten ze zich niets aantrekken. Die bagage wordt ingecheckt door de materiaalmannen en na de vlucht zijn het ook diezelfde materiaalmannen die op de bagage blijven wachten. Zij rijden dan met een aparte bus de spelers achterna naar het hotel.

5. Siësta in de namiddag

Bij elke verplaatsing naar een speelstad zorgt de KBVB ervoor dat de spelers ’s ochtends nog op hun normale uur kunnen ontbijten in het hotel in Moskou, nadien op hun normale uur kunnen lunchen in de speelstad en vervolgens nog tijd over hebben voor een siësta alvorens ze richting het stadion trekken voor de laatste training. Op die manier is er vlak na de vlucht al een eerste recuperatiemoment. Ook de ochtend na de wedstrijd - maandagnacht zijn de spelers pas omstreeks vier uur in hun hotel - krijgen de spelers de tijd om zo lang te slapen als ze zelf willen. De dag na de wedstrijd wordt er daarom pas in de late namiddag getraind. Je zou denken dat het nadelig is voor de spelers om de nacht na de wedstrijd nog naar het basiskamp te vliegen, maar de meeste Rode Duivels zeggen daarover het volgende: “Door de adrenaline duurt het na een wedstrijd sowieso lang voor je slaapt. Dan kan je die ‘wakkere tijd’ maar beter gebruiken om naar huis te vliegen. Anders moet je de volgende dag toch weer reizen.”