Schilde / Zoersel -

In de Waterstraat in Schilde is een 28-jarige vrouw uit Zoersel zaterdagnamiddag de controle over haar auto verloren. De vrouw belandde naast de weg tegen een boom en ging over de kop. Haar auto eindigde op het dak in de gracht. Het slachtoffer werd door de brandweer bevrijd en werd gewond naar het UZA gebracht, ze verkeerde niet in levensgevaar.