Tweede mislukte lancering in jaar tijd: raket stort al na enkele seconden neer in Japan

De eerste privaat ontwikkelde Japanse draagraket heeft zaterdag niet de ruimte bereikt. In tegenstelling daarvan crashte ze zaterdag al enkele seconden na opstijgen en vatte vuur. Zo heeft haar ontwikkelaar, het in 2013 gestichte Interstellar Technologies, meegedeeld.

De MOMO-2 vertrok omstreeks 05.30 uur plaatselijke tijd van op een testsite in de stad Taiki op het meest noordelijke Japanse eiland, Hokkaido. Maar vier seconden daarna verloor de draagraket stuwkracht en smakte het tuig op de grond. Niemand raakte gewond.

Wat er is misgelopen, kon voorzitter Takahiro Inagawa van Interstellar Technologies nog niet zeggen. De raket was ongeveer tien meter hoog, had een diameter van vijftig cm en woog een ton. De mislukte lancering kostte tientallen miljoenen yen, waarvan 28 miljoen via crowdfunding was betaald.

Tweede falen op rij

De MOMO-2 voerde geen satelliet mee en zou na het bereiken van de ruimte in zee storten. De brandstof bestond uit ethanol, vloeibare zuurstof en helium.

Het is een tweede falen op rij voor Interstellar Technologies. In juli probeerde het bedrijf zijn MOMO-1 100 km hoog de ruimte in te slingeren. Maar zowat zeventig seconden in de vlucht viel het contact uit en werd de missie afgebroken.