Taalproblemen met Japanse pers van hier tot Tokio voor Januzaj en onze videoman

Ondertussen heeft ook de Japanse pers de weg naar het oefencentrum van de Rode Duivels gevonden. Er was de voorbije dagen nog geen Japanse invasie in Dedovsk, maar die zal er zondag en maandag in Rostov wel zijn. Er zijn immers 200 Japanse journalisten aanwezig in Rusland. En dat belooft voor de nodige taalmoeilijkheden te zorgen. Dat mochten zowel Adnan Januzaj (die de vraag van de tolk voor de Japanse pers foutief begreep) als wij vandaag ondervinden.