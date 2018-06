FIFA strooit kwistig met boetes en waarschuwingen

De Disciplinaire Commissie van de Wereldvoetbalbond FIFA heeft Rusland, het gastland van het WK 2018, een boete van omgerekend 8.640 euro opgelegd wegens het gebruik van een “discriminerende vlag” door Russische voetbalfans tijdens een WK-wedstrijd. De Russische voetbalbond krijgt voorts ook een waarschuwing van de FIFA, die geen verdere details meedeelde. Het meest aan de oren werden echter Servië, Mexico en Marokko getrokken.

Voor Rusland was het de eerste waarschuwing, terwijl Servië al aan drie zit. De Disciplinaire Commissie legde de Servische voetbalbond een boete van 20.000 Zwitserse frank (17.280 euro) op wegens een “politiek beledigende vlag”. Servië zit aldus in dit toernooi aan 84.000 Zwitserse frank aan boetes. Voorts heeft zowel bondscoach Mladen Krstajic, als voorzitter van de voetbalbond Slavisa Kokeza een straf van 5.000 frank aan de broek wegens kritiek op scheidsrechter Felix Brych, de man die Servië in de wedstrijd tegen Zwitserland (1-2 verlies) een penalty onthield.

Ook de fans van Mexico zijn recidivisten. Na een veroordeling wegens homofobe gezangen moet de Mexicaanse voetbalbond 15.000 frank ophoesten omdat Mexicaanse fans tijdens de wedstrijd tegen Zweden (met 3-0 verloren) met voorwerpen naar Zweedse fans gooiden.

Een fikse boete liep Marokko op. Dat land moet 65.000 frank betalen onder andere omdat mensen uit de technische staf na het laatste fluitsignaal van de wedstrijd tegen Spanje het veld waren opgelopen. De Marokkanen waren woest na de Spaanse gelijkmaker (2-2) in de extra tijd, een doelpunt dat door de ref werd afgekeurd voordat hij via de VAR te weten kwam dat de goal niet uit buitenspel was gescoord.

Egypte kwam er van af met een waarschuwing. Die liepen de Egyptenaren op omdat sterspeler Mo Salah niet op de persconferentie was verschenen die een tot “Man of the Match” uitgeroepen speler moet geven.