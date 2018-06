Van Moeskroen en de bank van Anderlecht naar de top in Italië: Trezeguet verzilvert goed WK

Wat een sterk wereldkampioenschap na een goed seizoen al niet kan doen. Vraag het maar aan James Rodriguez of… Mahmoud Hassan Trezeguet. Jawel, de Anderlecht-flop maakt waarschijnlijk de overstap naar de Serie A.

De Egyptenaar werd in de zomer van 2015 door paars-wit gehuurd El Ahly. Een jaar later betaalde Anderlecht 2,2 miljoen euro om hem daarna uit te lenen aan Moeskroen. In Henegouwen scoorde hij zeven doelpunten in alle competities, maar de Brusselaars kozen ervoor om hem vorig seizoen uit te lenen aan het Turkse Kasimpasa. Dat nam Trezeguet na een seizoen met zestien goals en acht assists voor 2 miljoen over van Anderlecht, waar de aanvaller tot amper elf wedstrijden kwam.

Op het WK stond de 23-jarige Egyptenaar drie keer in de basis in de groepsfase tijdens wedstrijden tegen Uruguay, Rusland en Saoedi-Arabië. Zijn land verloor dan wel telkens, maar Trezeguet toonde enkele mooie dingen in Rusland en dat levert nu wat op.

Foto: BELGA

In La Gazzetta dello Sport onthulde de Egyptenaar namelijk dat hij ploegmaat wordt van Radja Nainggolan bij Inter. Al is ‘ploegmaat’ veel gezegd. “Ik vertrek waarschijnlijk naar Inter, maar zal dan naar Parma gaan. Dat wordt een uitleenbeurt van één jaar zodat ik kan spelen”, aldus Trezeguet.

Hij zal komend seizoen dus geen kleedkamer delen met ‘Il Ninja’, maar bij de Italiaanse promovendus proberen te tonen wat hij kan in de Serie A. Toch blijft dit een opmerkelijke transfer voor een speler die nooit zijn stempel kon drukken in België. Bovendien waren Engelse clubs als Wolverhampton, Everton, Bournemouth, Leicester en Burnley geïnteresseerd. Net als Galatasaray, Schalke 04 en Zenit.

Afwachten of Trezeguet kan presteren bij Parma en een seizoen later dan toch samen onder de douche kan kruipen met Nainggolan.