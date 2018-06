Alain Mathot geen kandidaat meer bij komende verkiezingen

Alain Mathot, PS-Kamerlid en burgemeester van Seraing, zal zich niet meer kandidaat stellen bij de komende gemeenteraads- en parlementsverkiezingen. Dat heeft hij zaterdag aangekondigd op Facebook. Vrijdag had een Luikse rechter nog geoordeeld dat Mathot 700.000 euro toegestopt had gekregen in de corruptiezaak rond de aanbesteding voor de bouw van de verbrandingsoven van Herstal.

“Ik beleef mijn laatste maanden als burgemeester, mijn laatste jaar als federaal parlementslid”, zegt Mathot op Facebook. Hij zegt nu volop werk te zullen maken van zijn politieke opvolging.

De beslissing om niet langer op te komen, is het gevolg van een vonnis van de correctionele rechtbank van Luik. De rechter had gesteld dat Mathot 700.000 euro had gekregen van Philipe Leroy, ex-directeur van het Franse bedrijf Inova. De politicus behoorde in de zaak echter niet tot de beklaagden, aangezien zijn parlementaire onschendbaarheid niet opgeheven was.

Mathot houdt in zijn post op Facebook zijn onschuld staande. “Ik heb nooit een euro in ontvangst genomen in deze zaak, noch een illegale daad gesteld”, zo schrijft hij.

“Al meer dan tien jaar, bijna een kwart van mijn leven, wordt mijn naam regelmatig in verband gebracht met dit dossier”, schrijft Mathot. “Maar met de beslissing die de rechtbank vrijdag genomen heeft, is een bijna karikaturale grens bereikt: de correctionele rechtbank van Luik heeft me afgemaakt door me ‘bij verstek’ te berechten, zonder dat ik als verdachte was genoemd.”