Overvallers beroven dertiger op straat van vier gouden tanden

Meerdere onbekenden hebben in de buurt van Parijs een man overvallen en hem zijn gouden tanden ontfutseld, zo heeft het Franse persbureau AFP zaterdag uit politiebron gemeld.

De 37-jarige man is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangevallen in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Eerst hadden de daders de man zijn smartphone afgepakt en dan ontdekten ze dat hun slachtoffer gouden tanden droeg. Met de hand zijn die uit zijn mond gerukt.

Volgens BFMTV gaat het om vier stuks. Het incident gebeurde op straat.

Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Zijn leven is niet in gevaar.