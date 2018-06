OEFENMATCHEN. Standard onderuit tegen Franse tweedeklasser, AA Gent wint van buren

Een nieuwe dag in de voorbereiding, een nieuwe dag vol oefenmatchen. Ook zaterdag kwamen een aantal eersteklassers in actie. Standard ging de boot in tegen AS Nancy uit de Franse tweede klasse, terwijl KV Kortrijk tegen provincialer Geluwe met maar liefst 1-11 won. Verder ontmoetten Cercle Brugge en Charleroi elkaar en ook AA Gent, Waasland-Beveren en Moeskroen kwamen in actie.

Bedia bezorgt Cercle tweede nederlaag in voorbereiding

Tropische temperaturen voor de tweede oefenmatch van Cercle Brugge en de eerste van Charleroi voor het komende seizoen. Dat liet zich ook zien op het veld: pas na tien minuten was er een eerste kans die naam waard te zien, maar het schot van Bruno werd afgeblokt na een goeie pass van Tormin. Even later zette Tormin opnieuw voor, maar Penneteau onderschepte de bal net voor de aanstormende Bruno.

Voor Charleroi, in een zwarte basisuitrusting van nieuwe kledingsponsor Kappa, was het lang wachten op gevaar. Op het half uur schoot nieuwkomer Perbet na een vrije trap van Grange naast, en even later verdween een schot van Perbet via een groenzwart been in corner. Na rust – met een volledig nieuwe ploeg bij Cercle Brugge en Charleroi – kon Bedia dan toch de score openen vanop de stip, na een overtreding op Fall. Vlak voor tijd verdubbelde de Ivoriaan de score nadat hij doelman Vandenbussche omspeelde. Een goeie start van de voorbereiding voor Charleroi dus, terwijl Cercle voor de tweede keer de boot in ging nadat ze eerder deze week met 1-2 verloren van KV Mechelen.

Doelpunten: 60’ Bedia (strafschop) 0-1, 89’ Bedia 0-2

Cercle Brugge - eerste helft: Nardi, Palun, Lambot, Taravel, Etienne, Omolo, Koné, Hoggas, Mercier, Tormin, Bruno

Cercle Brugge - tweede helft: Vandenbussche, Nguinda, Cros, Rodas, Decostere, Balde, Vanhoutte, Appin, Vincent, Mady, Lopez

Charleroi - eerste helft: Penneteau, Busi, Martos, Willems, N’Ganga, Semedo (44’ Fall, Diandy, Hendrickx, Noorafkan, Grange, Perbet

Charleroi - tweede helft: Mandanda, Marinos, Rodes, Dessoleil, Boulenger, Fall (81’ Gall), Ilaimaharitra, Saglik, Baby, Benavente, Bedia.

Standard nipt onderuit tegen Nancy

Standard had een kleine verrassing in petto voor zijn derde oefenmatch van dit seizoen. Luis Pedro Cavanda begon immers aan de partij. Daarmee is wel duidelijk dat de rechtsachter, vorig seizoen al op huurbasis actief in Luik, definitief wordt overgenomen van Galatasaray. Zoals uw krant reeds communiceerde, bereikten de Rouches eerder deze week een mondeling akkoord met de Turkse topclub. Hij zal voor drie seizoenen tekenen. In afwachting van de afhandeling van het papierwerk mag Cavanda dus wel al oefenmatchen spelen. Dat deed de tweevoudig Rode Duivel in een snikheet Rochefort tegen de Franse tweedeklasser Nancy. Renaud Emond opende tien minuten voor rust de score op aangeven van Farouk Miya. Begin tweede helft bracht Michel Preud’homme tien andere veldspelers binnen de lijnen. Aanwinst Senna Miangue maakte zo zijn officieuze debuut in het shirt van Standard. Mede door de vele wijzigingen bij de Luikenaars kreeg Nancy meer vat op de partij. Alexis Busin bracht de Fransen op gelijke hoogte. Amine Bassi zorgde vlak voor tijd nog voor de Luikse nederlaag.

Doelpunten: 35’ Emond 1-0, 64’ Busin 1-1, 88’ Bassi 1-2

Standard - eerste helft: Gillet, Cavanda, Luyindama, Laifis, Fai, Agbo, Marin, Miya, Edmilson, Mpoku, Emond

Standard - tweede helft: Gillet, Luchkevych, Vanheusden, Kosanovic, Miangue, Balikwisha, Cimirot, Bastien, Badibanga, Carlinhos, Cop

AA Gent wint van buren uit Merelbeke

AA Gent heeft zijn vierde oefenmatch bij Merelbeke, uitkomend in de derde amateurklasse, met 1-4 gewonnen. De Gentse goals kwamen van Limbombe, Koita, Beridze en Verstraete. AA Gent speelde de eerste en de tweede helft met verschillende elftallen. Sylla debuteerde voor rust in deze oefencampagne. Neto was er opnieuw bij.

Doelpunten AA Gent: Limbombe, Koita, Beridze, Verstraete

AA Gent - eerste helft: Thoelen, Lloci, Brussens, Plastun, Limbombe, Neto, Yaremchuk, Dejaegere, Andrijasevic, Davidzada, Sylla.

AA Gent - tweede helft: Swolfs, Rosted, B. Verstraete, Chakvetadze, David, Koita, De Smet, Kubo, Esiti, Van de Wiel, Beridze.

Zulte Waregem vlotjes langs team uit tweede amateurklasse

Essevee heeft zijn eerste oefenwedstrijd tegen Sparta Petegem, uit de tweede amateurklasse, met 1-4 gewonnen. Bij de pauze stond het al 1-3. Soisalo opende de score nadat hij zich mooi wegdraaide en overhoeks raak trof. Crispyn stelde gelijk voor de thuisploeg nadat Bürki zich te gemakkelijk liet wegzetten. Bongonda bediende Harbaoui en die schoot via de paal binnen.

Net voor de rust frommelde Bürki de 1-3 over de lijn. Bij de rust wisselde Dury alle elf zijn spelers. Madu zorgde voor de 1-4. Kaya plaatste een vrije trap in de bovenhoek, maar zag zijn poging gepareerd worden. Buffel lanceerde nog Henrik Björdal, maar hij trapte op de keeper. Walsh miste nog een goede kans op de 1-5.

Doelpunten: 16’ Soisalo 0-1, 21’ Crispyn 1-1, 27’ Harbaoui 1-2, 44’ Bürki 1-3, 50’ Madu 1-4

Zulte Waregem - eerste helft: Bansen, De fauw, Heylen, Bürki, Demir, Jensen, Faik, De Pauw, Soisalo, Bongonda, Harbaoui

Zulte Waregem - tweede helft: Bostyn, Walsh, Derijck, J. Björdal, Madu, Marcq, Desmet, Buffel, Nissilä, Kaya, H. Björdal

Ook Waasland-Beveren wint van tweede amateurs

Waasland-Beveren won zaterdagavond zijn derde oefenmatch tegen SK Sint-Niklaas (tweede amateurs). De thuisploeg klom na tien minuten op voorsprong. Jubitana krulde de gelijkmaker heerlijk binnen. N’Diaye zorgde met twee treffers voor de 1-3 ruststand. In de tweede helft werd er niet meer gescoord. Waasland-Beveren vertrekt maandag op stage naar het Nederlandse Doorwerth.

Doelpunten: 7’ Van Hauten 1-0, 20’ Jubitana 1-1, 32’ N’Diaye 1-2, 45’ N’Diaye 1-3

Waasland-Beveren (eerste helft): Roef, Schryvers, Caufriez, Vukotic, Foulon, Verstraete, Jubitana, Ponnet, Vanzo, Sadiku, N’Diaye

Waasland-Beveren (tweede helft): Debaty, Threlkeld, Salquist, Gamboa, Liessens, Keita, Bizimana, Boljevic, Heymans, Lulic, Ndao

Moeskroen haalt het van Ronse

Moeskroen heeft zijn tweede oefenwedstrijd gewonnen met 0-2 van Ronse. Pierrot Frantzi, een Haïtiaanse spits, en Zagri, een centrale verdediger, testten bij Les Hurlus. De openingsfase verliep nogal rommelig. Na twintig minuten opende Olinga de score. Lekehal kon voor Ronse uithalen, maar Werner duwde het leer in hoekschop. Net voor de pauze zette Mohamed een penalty om en lag de eindscore eigenlijk al vast. Na de rust werden negen jongens vervangen, alleen de twee testers bleven staan. Ronse beperkte zich tot verdedigen. Twintig minuten voor rust kon Mbombo, op aangeven van Amallah, nog een mooie lob versturen, maar zijn poging belandde niet in doel. Moeskroen won zonder veel moeite.

Doelpunten: 20’ Olinga 0-1, 40’ Mohamed 0-2

Moeskroen - eerste helft: Werner, Olinga, Napoleone, Mohamed, Vojvoda, Huyghebaert, Vandurmen, Godeau, Kuzmanovic, Pierrot Frantzy, Zagre

Moeskroen - tweede helft: Bailly, Katranis, Diedhiou, Zagre (65’ Damjanac), De Medina, Dione, Gulan, Spahiu, Amallah, Debaisieux, Frantzi

KV Kortrijk haalt uit tegen provincialer

In de derde oefenmatch tegen provincialer Geluwe wonnen de Kerels met maar liefst 1-11. Tester Touali kon weer bekoren.

KV Kortrijk: De Smet, Attal, Kagelmacher, Camara, D’Haene, Van der Bruggen, Lepoint, Azouni ( 46’ Rolland), Ajagun, Ivanof (46’ Jodts), Chevalier (46’ Ouali), Stojanovic (29’Touali)

Doelpunten: 18’ Chevalier (str.) 0-1, 28’ Van der Bruggen 0-2, 41’ Ivanof 0-3, 48’ Ajagun 0-4, 55’ Ouali 0-5, 63’ 1-5, 67’ Touali 1-6, 68’ Attal 1-7, 71’ Ouali (str,) 1-8, 80’ Ajagun 1-9, 82’ Jodts 1-10, 86’ Ouali 1-11