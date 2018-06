Edinson Cavani scoort pijnlijkste goal uit zijn carrière maar introduceert zo wel nieuwe term

Uruguay staat in de kwartfinale van het WK na een 2-1-overwinning tegen het Portugal van Cristiano Ronaldo. Edinson Cavani scoorde beide goals voor La Celeste, al was de eerste bijzonder pijnlijk.

De spits van Paris Saint-Germain kopte een perfecte voorzet van zijn maatje Luis Suarez op fantastische wijze tegen de netten. Cavani vierde zijn doelpunt uitbundig, maar daarna volgde de pijn. Wat er aan de hand was, bleek uit de herhaling. De aanvaller met de lange haren werkte de bal binnen… via zijn kaak. Vanaf nu staat zijn doelpunt dus bekend als de kaakgoal. Of Cavani zelfs als de kaakspits.

Dat besefte Cavani pas tientallen seconden na zijn doelpunt. Wat dan weer ‘leuke’ beelden opleverde met een bijzonder pijnlijke gezichtsuitdrukking. Na zijn geweldig tweede doelpunt moest Cavani bovendien geblesseerd naar de kant, met wat hulp van Cristiano Ronaldo. Maar de zege tegen Portugal zal de pijn van Cavani ongetwijfeld verzachten.

