Afschaffing sperperiode op de helling: solden blijven wellicht toch bestaan

Vooral in de voormiddag werd er flink geshopt. Na de middag was het daar wat te warm voor. Foto: Patrick De Roo

Minister van Consumenten Kris Peeters (CD&V) wil de sperperiode voor de solden afschaffen, Open VLD wil hetzelfde en ook N-VA vindt dat daar werk van moet worden gemaakt. Alleen gebeurt het maar niet. En de kans is bijzonder klein dat het deze regeerperiode nog zal gebeuren.

De solden zijn weer begonnen. Maar volgens sommigen is dit wellicht de laatste soldenperiode. Die bewering is ingegeven door de plannen om de sperperiode af te schaffen. En wanneer kortingen een heel jaar door toegelaten zijn, hebben solden nog weinig zin, klinkt het.

Alleen is het einde van die sperperiode nog lang niet in zicht. Peeters en zijn coalitiepartners vinden nochtans dat die nog weinig zin heeft. De facto bestaat het verbod op kortingen niet meer. Wie dat wil kan in het buitenland gaan shoppen, via internet dingen bestellen of gebruikmaken van de voordelen die koppelverkoop, fluisterkortingen of privéverkopen bieden. Alleen zijn de handelaars al jaren verdeeld over de kwestie. Een deel, vooral de grotere ketens, wil de sperperiode weg. Anderen, vaak zelfstandigen, willen die behouden. Volgens het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) moeten 1.100 zaken dan noodgedwongen de deuren sluiten. Daardoor zouden een kleine 4.000 banen sneuvelen, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Dat kunnen wij niet toelaten,” stelde ze gisteren.

Voor het hoofd stoten

De onenigheid bij de handelaars zorgt ervoor dat Kris Peeters voorlopig niet doorzet met zijn wetsontwerp. “Zolang er geen consensus is, blijft dat zo”, luidt het op zijn kabinet. Hoewel Peeters dat zelf niet gezegd wil hebben, is de kans op die manier klein geworden dat het er nog voor de verkiezingen van mei volgend jaar van komt. “Ik heb de minister daar al vier vragen over gesteld en telkens klinkt het dat er nog onderhandeld wordt. Ik heb niet de indruk dat er voor de verkiezingen nog iets zal gebeuren. Er is immers altijd een groep die je voor het hoofd stoot”, zegt N-VA-Kamerlid Werner Janssen.

De eerste soldendag, met kortingen van gemiddeld 30 procent, trok gisteren wel meteen flink wat volk. Dat stelt Mode Unie, de federatie voor de zelfstandige modedetailhandel. Vooral in de voormiddag trokken heel wat kooplustigen naar de stad. Na de middag viel de verkoop door de hitte wel weer wat stil. Uiteindelijk sloten de handelaars de eerste dag van de solden af met dezelfde cijfers als vorig jaar. “Het aantal verkochte stuks ging omhoog, maar qua omzet landden we op status quo ten opzichte van de eerste koopjes van vorig jaar.” Als het mooie weer trouwens blijft aanhouden, schatten de zelfstandige handelaars ook de rest van de soldenperiode positief in.