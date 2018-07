Callboys-toren heel de zomer dicht, nog geen spoor van daders

Meensel-Kiezegem / Tielt-Winge - Regisseur Jan Eelen omschreef hem als “een verroeste erectie in het landschap”. Met zijn serie Callboys maakte Eelen de Vlooybergtoren ver buiten Tielt-Winge bekend. De toren die eerder een trap naar nergens is, raakte vrijdagnacht zwaar beschadigd door een brand die werd aangestoken. De toren blijft de hele zomer dicht.

Vrijdagnacht, halftwee. Een enorme knal aan de Vlooybergtoren, ook wel bekend als de Toren van Tielt, middenin de velden. Omwonenden zagen dat de toren in brand stond. De brandweer kon het vuur snel blussen, maar de metalen constructie van dertien ton bleek zwaar beschadigd. Volgens korpschef Luc Liboton van de brandweer is de brand duidelijk aangestoken. Er zijn twee strobalen naar de bovenkant van de trap gesleept en in brand gestoken met brandstof. Die brandstof sijpelde in de constructie die al behoorlijk op temperatuur was gebracht na een bloedhete dag. Zo ontstonden er dampen die tot een ontploffing hebben geleid. De zijpanelen van de trap vlogen tot dertig meter in het rond.

De zijpanelen van de trap vlogen tot dertig meter in het rond. Foto: hsb

De elf meter hoge trap die in 2013 gebouwd werd, is zeer zwaar beschadigd. De basisconstructie staat nog recht: die rust op een sokkel van massief beton en bestaat uit twaalf kabels van 35 meter lang die verankerd zijn. De platen in cortenstaal – een metaallegering van ijzer met onder meer koper, nikkel en fosfor – en het elektrisch net met verlichting zijn vernield. “Tielt-Winge is met verstomming geslagen”, zegt burgemeester Rudi Beeken. “Dit is een zwaar uit de hand gelopen vandalenstreek. Het is een wonder dat de daders niet zelf slachtoffer geworden zijn door die explosie. We gaan er alles aan doen om de schuldigen te vinden.”

De platen in cortenstaal – een metaallegering van ijzer met onder meer koper, nikkel en fosfor – en het elektrisch net met de verlichting zijn vernield. Foto: hsb

Huwelijksfoto’s en asverstrooiingen

Voorlopig is er van de daders geen spoor, maar het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. Als de daders gevat worden, zal hen een serieuze rekening gepresenteerd worden. “De herstelling van de toren zal veel kosten en ook tijd vragen. De toren blijft zeker de hele zomer gesloten. Dat is een drama, want hier worden huwelijksfoto’s genomen, assen van overledenen uitgestrooid. De trap betekent veel voor ons en wordt bezocht door heel wat toeristen. Ik wil de schuldigen absoluut vinden. Zij moeten gestraft worden. Iedereen die dus iets weet van wat er zich deze nacht – zowel om 1.30 uur als de uren ervoor – heeft afgespeeld op en rond de toren, moet dat melden aan de politie”, aldus Beeken.

Op de Vlooybergtoren worden heel wat huwelijksfoto’s genomen. Ook de hoofdrolspelers uit de reeks ‘Callboys’ beloofden elkaar eeuwige trouw op de trap. Foto: VIER

Dagtrippers

Dat de Vlooybergtoren zo’n grote attractie is, is ook te danken aan regisseur Jan Eelen. In 2016 liet hij de trap naar nergens meer dan één keer opduiken in zijn tragikomische fictiereeks Callboys. De vier hoofdrolspelers uit de reeks, een stel gigolo’s, beloofden elkaar eeuwige trouw op de trap en ook de Dagtrippers uit de serie In de Gloria stonden op de toren voor een toeristische tip. Na de dood van callboy Jay Vleugels werd zijn as door zijn vrienden vanop de toren uitgestrooid, met de hilarische afscheidswoorden “voorzichtig op de baan hè” van Matteo Simoni. Regisseur Jan Eelen zei dat hij de Vlooybergtoren altijd fascinerend heeft gevonden: “Hij ziet er heel filmisch uit, een verroeste erectie in het landschap, symbolischer kan niet.”