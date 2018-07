U raadt nooit welke toeristen het meest uitgeven in ons land (maar wel wie het minst spendeert)

Chinese toeristen geven gemiddeld 218 euro uit per dag die ze in een van de Vlaamse kunststeden doorbrengen. Foto: Photo News

Van alle toeristen die in Vlaanderen overnachten in één van de zes kunststeden zijn de Chinezen en de Russen het gulst. Zij geven per persoon meer dan 200 euro uit per overnachting, terwijl dat gemiddeld 150 euro is. “Voor hen is het een soort statussymbool om met dure producten uit het buitenland thuis te komen”, zegt Vincent Nijs van Toerisme Vlaanderen.

Het is een cliché dat de Nederlanders vrekkig zijn, maar het wordt wél bevestigd in een nieuwe studie van Toerisme Vlaanderen en de toeristische organisaties van de zes kunststeden. Zij hebben in 2017 en 2018 3.873 verblijfstoeristen bevraagd over hun ervaringen in Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven, Mechelen en Brussel.

Daaruit blijkt dat onze noorderburen amper 129 euro uitgeven per persoon en per nacht. “Wellicht omdat zij meer komen voor de gezelligheid en het lekkere eten en niet om shoppen”, zegt Vincent Nijs van Toerisme Vlaanderen. “Dat het in hun volksaard zou zitten om minder uit te geven, wil ik in ieder geval niet gezegd hebben.”

Het zijn de winkeluitgaven die meteen verantwoordelijk zijn voor het hoge budget van de Russen en de Chinezen. Terwijl een gemiddelde toerist 150 euro uitgeeft in onze steden, gaan onze oosterse vrienden daar met 224 en 218 euro ver over.

“De grootste hap van het budget gaat bij alle toeristen naar de logies”, zegt Nijs. “Ook bij de uitgaven voor eten en drinken zijn de verschillen miniem. Maar als ze gaan winkelen geven de Chinezen en Russen 78 euro uit per dag. Gemiddeld is dat 26 euro. Voor hen is het een soort statussymbool om thuis te komen met duurdere producten. Diamanten uit Antwerpen, juwelen of dure merkkledij bijvoorbeeld. Toeristen geven sowieso het meeste geld uit aan bier en chocolade, maar de grootste sommen gaan natuurlijk naar die andere producten.”

Aziatisch koopgedrag

Volgens Ruprecht Schmitz, manager van het Tangla Hotel in Sint-Lambrechts-Woluwe, maakt dat koopgedrag deel uit van heel de Aziatische cultuur. “Ook de Japanners, Vietnamezen en Thai willen mooie cadeautjes meenemen naar hun thuisland”, zegt hij. Markten die niet opgenomen zijn in de studie van Toerisme Vlaanderen. Enkel toeristen uit de twaalf belangrijkste landen zijn bevraagd.

Uit de studie blijkt overigens dat een gemiddelde toerist 55 euro uitgeeft aan overnachtingen, 49 euro aan maaltijden en drankjes, 26 euro aan winkelen, 15 euro aan attracties en musea, en 5 euro aan transport. Alle buitenlandse bezoekers samen lieten in 2017 1 miljard euro achter in de steden. Geld goed besteed, vinden ze zelf, want ze geven hun verblijf een gemiddelde tevredenheidsscore van 8,3 op 10.