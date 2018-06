Zoektocht naar Sluszny gestaakt, gerecht moet beslissen of er verder gezocht wordt

Het zoeken naar Marc Sluszny, die donderdag vermist raakte bij het grotduiken in het Zuid-Franse Salses-le-Château, is voorlopig gestaakt. Foto: Kioni Papadopoulos

Er is geen hoop meer voor Marc Sluszny (56), de Antwerpse avonturier die afgelopen donderdag vermist raakte tijdens het duiken in een Zuid-Franse grot. Volgens Franse reddingsdiensten is hij zo goed als zeker overleden. Of er nog verder gezocht wordt naar zijn lichaam, is overigens niet zeker. Het Franse gerecht moet vandaag beslissen of gespecialiseerde reddingsteams volgende week aan die operatie mogen beginnen.

Er werd zaterdag niet meer gezocht in Font Estramar, de grot in het Zuid-Franse Salses-le-Château waar Marc Sluszny donderdag ging duiken. De reddingsoperatie werd vrijdag al afgeblazen.

Sluszny was donderdag niet alleen in de grot. Hij werd vergezeld door Deniss Kozlovs, een duiker uit Letland. Sluszny, een ervaren duiker, wilde binnenkort naar de bodem van een 204 meter diepe krater in de Bahama’s duiken. Daarvoor trainde hij al sinds november 2017 met de Let, die gespecialiseerd is in grotduiken.

Marc Sluszny met zijn Letse kompaan, met wie hij al sinds november 2017 trainde . Foto: rr

Het was niet de eerste keer dat Sluszny in Salses-le-Château kwam duiken: in maart kwam hij hier ook al. Maar donderdag liep het fout op 120 meter diepte. De kabel die de twee verbond, brak, en alleen de Let raakte boven.

Geen hoop meer

Volgens de brandweer van Perpignan hebben duikers op donderdag en vrijdag tot 49 meter diepte gezocht naar de Belg. Tot die diepte kunnen er nog luchtbellen in het water zijn, die overleving mogelijk maken. Ze hebben Sluszny niet gevonden. Ook de zuurstofflessen die daar achterbleven als redmiddel, bleven onaangeroerd. “Daarom spreken we nu niet meer van een reddingsactie, maar van een bergingsactie”, aldus de brandweer.

Voor een nieuwe operatie moeten duikers van Spéléo Secours Français (SSF) ingeschakeld worden. “Maar daarvoor moet het Franse gerecht eerst zijn toestemming geven”, zegt SSF-voorzitter Bernard Tourte.

Risico’s voor reddingswerkers

Hij bevestigt dat de procureur van Perpignan aan SSF advies heeft gevraagd over dergelijke operaties: enerzijds om het achtergebleven materiaal naar boven te halen, en anderzijds om het lichaam te zoeken. “Het is de procureur die nu het risico moet inschatten, en de knoop doorhakken”, zegt Tourte. SSF is bereid om naar het lichaam te zoeken.

“De bezorgdheid van de procureur is niet de kost van zo’n operatie. Zijn bezorgdheid gaat uit naar het risico voor de reddingswerkers”, zegt Tourte.

De procureur moet vandaag, zondag, of uiterlijk maandag een beslissing nemen.

Er zouden doorheen de jaren al zeven duikers gestorven zijn in de grot. Volgens Tourte is het bij gemeentelijk decreet verboden om in de grot te duiken.

Als de procureur zijn toestemming geeft, zou er volgende week al gestart kunnen worden met een zoekactie.