GOATby! Exit Ronaldo én Messi: wie wordt vanaf nu de sterspeler van het WK?

De twee onbetwistbare absolute wereldsterren van het voetbal zijn niet meer op het WK in Rusland. Lionel Messi en Cristiano Ronaldo hebben Argentinië en Portugal zaterdag niet naar de kwartfinale kunnen leiden. Zij zullen dus niet de uitblinkers zijn van dit WK. Die rol ligt open voor anderen. Voor Messi en Ronaldo, beide dertigers, meteen ook het WK-afscheid? Beiden zullen in Qatar 2022 al 35 en 37 jaar zijn.

De glorie op dit WK zal dus voor andere spelers zijn. Zaterdag kwamen alvast twee ploegmaats van het Franse PSG zich melden. Zowel Kylian Mbappé en Edinson Cavani hadden een belangrijke rol in de kwalificatie van Frankrijk en Uruguay voor de achtste finales. De twee Parijzenaars scoorden allebei twee keer en komen daarmee ook elk op drie doelpunten tijdens dit WK.

Noch Messi, noch Ronaldo konden in hun matchen echt zwaar doorwegen. De Argentijn gaf wel twee assists (al was er bij eentje veel geluk mee gemoeid), maar zijn virtuoze acties bleven opnieuw uit. Het zal dus allicht nooit iets voor worden voor Messi in Argentijns shirt. Argentinië zit overigens al 25 jaar zonder een trofee, was wel al aantal keren verliezend finalist, maar dat telt niet.

Short weer omhoog

Ronaldo stroopte nog wel eens zijn short hoog op toen hij een vrije trap moest nemen, en dat zorgde weer voor indrukwekkende beelden van zijn gespierde dijen, maar daar bleef het ook bij. In the end kreeg hij zelfs nog geel voor protest, zijn tweede geel op dit WK. Als Portugal zich toch nog had kunnen kwalificeren had CR7 de kwartfinale tegen Frankrijk zelfs niet mogen spelen.

Exit Cristiano, exit Lionel, al kan de Portugees wel opwerpen dat hij tenminste nog vier doelpunten heeft gemaakt, waarvan een onvergetelijke hattrick tegen het land van zijn Madrileense ‘habitat’, Spanje. Met de exit van Portugal verdwijnt ook de Europese kampioen vroeg uit het toernooi, nadat eerder op de week ook al wereldkampioen Duitsland moest afdruipen.

Foto: Photo News

Cavani-Mbappé

Uruguay en Frankrijk daarentegen gaan verder en ontmoeten mekaar nu vrijdag in de kwartfinale. Stoot België door tot de halve finale, is één van hen de tegenstander. Edinson Cavani – als hij niet te ernstig gekwetst is – en zijn piepjonge ploegmaat bij PSG Kylian Mbappé komen vrijdag tegenover mekaar te staan. Toen Cavani het veld moest verlaten met een kwetsuur, was Cristiano wel zeer mediatiek galant in de hulp.

Door het verdwijnen van Messi en Ronaldo is de kroon van sterspeler– althans op dit WK – dus vacant. De huidige Engelse topschutter Harry Kane? Dan toch Neymar met zijn Brazilië? Of één van de twee Rode Duivels : Romelu Lukaku/Eden Hazard?