Vrouw beleeft schrik van haar leven wanneer haai haar in het water sleurt tijdens boottocht

De Australische Melissa Brunning is tijdens een boottocht in Dugong Bay aan veel erger ontsnapt. De dame durfde het aan om enkele verpleegsterhaaien met haar blote handen te voederen, tot het plotseling fout liep. Amateurbeelden laten zien hoe een van de haaien in haar vinger beet en de vrouw in het water sleurde.

“Het gebeurde allemaal zo snel”, verklaarde ze achteraf in een reportage van 7 News. “Het enige waar ik me op kon focussen, was het feit dat ik mijn vinger was verloren. De haai bleef er maar in bijten, het voelde aan alsof mijn vinger werd verscheurd.”

Gelukkig bleek niets minder waar. Ondanks de pijn had ze nog steeds haar wijsvinger. “Ze hebben een ongelofelijke zuigkracht om vissen te eten”, aldus de jongedame. “Maar dat had als gevolg dat ook mijn vinger in de bek van de haai terechtkwam.”

Ligament gescheurd

Snel verzorging krijgen was nadien niet meteen mogelijk, aangezien de bende zich in een vrij afgelegen gebied bevond. Achteraf bekeken bleek dat wel noodzakelijk. In plaats van vanzelf te genezen, raakte de vinger zodanig geïnfecteerd dat ze bij thuiskomst in Perth alsnog een operatie moest ondergaan om de wonde te laten schoonmaken. Op een röntgenfoto werd bovendien duidelijk dat haar vinger gebroken was en ze een ligament had gescheurd.

Intussen gaf Brunning toe dat ze toen in de fout ging. “Het is een prachtige locatie om eens naartoe te gaan”, vertelde ze nog. “Maar houd wel rekening met je omgeving, en ga al zeker geen haaien voederen.”