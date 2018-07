De vakantiejob van Mattias: CEO van 800 man, inclusief bijbehorend loon en bedrijfswagen

800 man aansturen. De directieraad leiden. Allerlei topmanagers van grote bedrijven ontmoeten. Een toploon krijgen. En een bedrijfswagen op de oprit. De vakantiejob van student Mattias Losoli wijkt af van het traditionele rekken aanvullen in een lokale supermarkt of de vaat doen in de horeca, jobs die veel van zijn leeftijdsgenoten komende weken uitoefenen. “Ik neem hier op enkele weken tijd een voorsprong van vijf jaar.”

“Beste mensen. Welkom op deze belangrijke vergadering. Naast me zit Mattias Losoli. Hij is deze maand CEO van Adecco.” Nico Reeskens, de eigenlijke grote baas van Adecco in België, leidt de laatste weken ...